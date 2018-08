Tag des offenen Denkmals am Flugplatz Meschede-Schüren

Am Sonntag, 09.09.18 wird unter der Federführung des neugegründeten historischen Flugsportvereins Sauerland der „Tag des offenen Denkmals“ am denkmalgeschützten historischen alten Gebäude der ehemaligen Segelfliegerschule gefeiert. Los geht’s ab 11 Uhr und folgendes wird geboten:

– Führungen durch das Gebäude und der Flugzeughallen mit Vorträgen zum Luftsport alter und neuer Segelflugzeuge. Eine Sitzprobe im Segler ist selbstverständlich unter Anleitung drin.

– Ein mobiler Stammtisch wird an diesem Nachmittag eingerichtet zum Klönen, Austauschen, Planen und natürlich „alten“ Adlern zuzuhören. Untermalt wird das Ganze mit einer Video- und Foto Show.

Der offizielle Teil endet um 17 Uhr.

Unter dem Motto „Entdecken, was uns verbindet“ findet bereits zum 25sten Mal der Tag des offenen Denkmals unter der Organisation der Deutschen Stiftung Denkmalschutz statt. Das denkmalgeschützte Gebäude am Flugplatz Meschede-Schüren wurde bereits schon als „Denkmal des Monats“ von der DSD ausgezeichnet. Diesen Fundus ergriff der Historische Flugsportverein Sauerland um das Gebäude in seiner Substanz zu erhalten, und die Nutzung der Zeitgeschichte zu Erforschen und Dokumentieren. Die Einrichtung eines Museum mit allen gesammelten Dokumenten im alten Segelfliegergebäude wäre natürlich die Krönung der Arbeit. Dies liegt allerding wohl noch in weiter Ferne. Ein weiterer Schwerpunkt soll die Aufarbeitung historischer Segelfluggleiter und Flugzeuge sein. Auch alte Fluggeräte werden schon bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz als bewegliche, hier „fliegende“, Denkmäler geführt. Auch heuer wird an diesem Sonntag auf dem Vorfeld das ein oder andere Oldtimerflugzeug zu sehen sein. Es lohnt sich auf jeden Fall den Weg nach Schüren zu erforschen. Für Speisen und Getränke ist mit Kaffee, Waffeln und Kuchen gesorgt.

Weitere Infos unter

www.tag-des-offenen-denkmals.de und www.fluggeschichte-sauerland.de