Sport- und Motivationsevent für Läufer & Wanderer

TRAILDORADO: einzigartig in Deutschland Am 13. und 14. Oktober in Arnsberg

Am 13./14. Oktober widmet sich zum nunmehr 6. Mal das TRAILDORADO-Wochenende im SGV Jugenhof Arnsberg ganz den Themen Laufen, Wandern, Motivation, Inspiration und & genussvolle Grenzerfahrung.

Am Samstag um 12 Uhr erfolgt der Startschuss zur 24h-Trail-Challenge. Innerhalb von 24 Stunden können Läufer und Wanderer (auch als 4er-Staffel) einen wunderschönen und abwechslungsreichen 4km langen Rundkurs durch die Natur des Arnsberger Waldes so oft absolvieren, wie sie möchten. Ganz gleich, ob erfahrener Läufer, Wanderer oder neugieriger Einsteiger, hier kommt wirklich jeder auf seine Kosten. Während die einen ihre persönlichen Grenzen ausloten wollen, genießen die anderen das entspannte Unterwegssein in der Natur, den geselligen Austausch und das Miteinander mit Gleichgesinnten. „Die schöne Strecke, entspannte Atmosphäre und das umfassende Rahmenprogramm mit Lagerfeuer, XXL-Athletenbuffet, netter Musik sowie zahlreichen Erlebnisberichten, Vorträgen und Praxisworkshops sorgen Jahr für Jahr für exzellente Stimmung und sensationelles Feedback“, so Organisator Dr. Michele Ufer, international gefragter Experte für Sport und Managementpsychologie und erfolgreicher Extremläufer. Die Teilnehmerzahl ist im Gegensatz zu vielen Massen- und Megaevents stark limitiert. Die Gäste aus ganz Deutschland sowie dem benachbarten Ausland schätzen das familiäre Ambiente. Viele von ihnen sind Wiederholungstäter.

Wann: 13./14.10.2018

Wo: SGV-Jugendhof, Arnsberg

Veranstalter: Dr. Michele Ufer, Trailrunning Adventure

Infos: www.traildorado.com

Alle Fotos: Ralf Litera