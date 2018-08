„LandSelection – Höfe, die begeistern“ bestechen durch besondere Hofkonzepte mit detaillverliebten Landluxus. Sie sind handverlesen auf 111 Höfe limitiert und in ganz Europa verteilt. In den Gastgebern der LandSelection Höfe pulsiert viel ♥-blut und sie verstehen es Klein & Groß die heutige Landwirtschaft nahe zu bringen.

Das Bergdorf Liebesgrün ist von nun an Mitglied bei „LandSelection – Höfe, die begeistern“

Von seinen Gästen wird es sehr treffend „das langsame Bergdorf“ genannt. Es liegt ruhig und abgeschieden am Waldrand unterhalb des Rothaarsteiges. Jessica Gerritsen und Ralf Blümer haben hier einen wundervollen Ort zum Abschalten erschaffen.

Zehn hochwertig ausgestattete & gemütliche Hütten sind mit viel Charme eingerichtet und bieten den Gästen Abstand und wahrhafte Entschleunigung vom Alltag. Ein echtes Higlight ist die Badewanne im oberen Bereich der Berghütten. Wenn Urlaubsgäste hier ein schönes Bad nehmen, haben Sie einen sagenhaften Ausblick in die grüne Bergwelt des Sauerlandes.

Das wunderbare Wohnen nimmt eine angenehme Fortsetzung im Verwöhnprogramm der Küche von Ralf Blümer. Gemeinsam mit seinem Team zaubert der gelernte Koch köstliche LiebesGrün Überraschungsmenüs nach den Prinzipien von SlowFood. Es kommt dabei immer das auf den Tisch, was gerade regional Saison hat. Morgens bekommen die Gäste eine Frühstückskiste mit handverlesenen Leckereien geliefert. „So können unsere Gäste ihren Tag morgens ganz in Ruhe starten, ohne Geschirrklapperei von Nebentischen in großen Frühstücksräumen.“ so Ralf Blümer.

Der Wald wird mit Förster und Jäger erkundet – ein Angebot, dass sich vor allem an Familien mit Kindern richtet. Auch ein Besuch bei Kuh & Kartoffel ist bei den Bauernhöfen möglich, die die frischen Produkte direkt ins LiebesGrün liefern. Hier können Familien Bauer Otto oder Kasper Ax auch gern beim Melken „über die Schulter schauen“.

