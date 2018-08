Von der Tiefsee hoch in die Lüfte

Die 28. WIM überrascht wieder mit neuen Ballon-Sonderformen, Eule und Taucher heben ab

Warstein, 3. August 2018. Wenn Tiger, Katzen oder ganze Teehäuser in den Himmel steigen, staunen die Zuschauer jedes Jahr aufs Neue. Die Special Shapes – Heißluftballons in Sonderformen – sind ein ganz spezielles Highlight der Warsteiner Internationalen Montgolfiade. Neben den bekannten Sonderformen feiern zwei Special Shapes bei der diesjährigen Auflage des Ballonspektakels Premiere: ein stilecht ausgerüsteter Taucher und eine Eule mit klangvollem Namen.

Fröhlich schwebt das schwarz-gelbe Männlein am Himmel, alle Viere von sich gestreckt. Der Taucher ist die neueste Überraschung des brasilianischen Ballonpiloten Filipe Tostes, der die Besucher der Montgolfiade seit Jahren mit fantasievollen Sonderformen verzaubert. Mit dem „Scuba Diver“ setzt der Südamerikaner die in 2017 begonnene Reise der Meeresmotive fort: Letztes Jahr brachte er das Seepferdchen Neptuno und den Pelikan Jack mit über den Ozean. Zuvor hatte er Warstein bereits mit den Special Shapes Woody Woodpecker sowie den Kängurus Tom und Polly überrascht. Der Scuba Diver – stilecht mit „Neoprenanzug“ und „Tauchermaske“ ausgerüstet – wiegt 220 Kilogramm bei einer Höhe von 30 Metern. Gebaut wurde er 2004 vom Hersteller Air Fly Balloons.

Und noch eine neue Sonderform wird sich bei der diesjährigen Montgolfiade in die Lüfte schwingen: eine Eule mit dem ausgefallenen Namen „Owlbert Eyenstein, Professor of Hot Air“. Der 33,5 Meter hohe und 250 Kilogramm schwere „Professor für heiße Luft“ gehorcht dem Kommando des US-amerikanischen Piloten Gary Kaye Moore. Dabei sieht die Eule fast so aus, als könne sie ihre Flugbahn alleine berechnen, mit dem schwarzen Talar und dem Doktorhut auf dem Kopf. Der Hersteller Valdemir Taviera hat diesen kunstvollen Ballon 2014 fertiggestellt.

Aufgepasst: Crew gesucht!

Wie alle Special Shapes braucht die Eule besondere Aufmerksamkeit. Doch ihr Pilot Gary Kaye Moore kann aus Arizona keine Crew mitbringen. Deshalb suchen die WIM-Organisatoren für die Warsteiner Premiere von „Owlbert Eyenstein, Professor of Hot Air“ fünf Helfer, die beim Aufrüsten, Starten und Abrüsten mit anpacken. Die Crew-Mitglieder erhalten die gleichen Vorzüge, die alle Ballonteams während der Veranstaltung erwarten: Sie können sich im „Pilot Inn“ unter die Piloten mischen, kulinarische Spezialitäten sowie ein kühles Warsteiner genießen und bei den Ballon-Massenstarts mit von der Partie sein.

Wer die schlaue Eule als Crew-Mitglied in die Lüfte befördern möchte, sollte für die Verständigung mit dem Piloten ein wenig Englisch sprechen können, mindestens 18 Jahre alt sein und vom 31. August bis zum 3. September Zeit haben.

Um sich zu bewerben, senden Sie bitte bis zum 27. August eine E-Mail mit Namen und Handynummer unter dem Stichwort „WIM-Crew“ angewinnspiel@warsteiner.com. Dann heißt es Daumen drücken. Die Gewinner werden ausgelost und erhalten umgehend Bescheid. Wir wünschen viel Glück!

Die Warsteiner Internationale Montgolfiade

Die Warsteiner Internationale Montgolfiade (WIM) ist das größte jährlich stattfindende Ballonfestival Europas. Seit 1986 treffen sich Ballonfahrer aus aller Welt zu dem Großereignis im sauerländischen Warstein. Seit 1996 findet das Festival jährlich statt. Zur 28. WIM werden vom 31. August bis 8. September 2018 mehr als 200 Ballonpiloten aus über 10 Nationen und über 100.000 Zuschauer erwartet. Organisator der WIM ist die Warsteiner International Montgolfiade GmbH mit den Geschäftsführern Uwe Wendt und Marcus Wendel. Hauptsponsor der Veranstaltung ist die Warsteiner Brauerei.