„Achtung Baby“ eröffnet Spielzeit der Kulturgemeinde

Außergewöhnliches Konzert in einzigartiger Atmosphäre im Schlosspark Bamenohl

Bamenohl/Finnentrop. Die Kulturgemeinde eröffnet auch die 53. Spielzeit open air in der unvergleichlichen Atmosphäre des Parks von Schloss Bamenohl.

Denn am Samstag, 18. August 2018, gibt sich mit „Achtung Baby – The ultimate Tribute to U2“ eine Lüneburger Band die Ehre, die seit nunmehr 15 Jahren deutschlandweit sowohl auf großen Bühnen als auch in Clubs Songs ihrer irischen Vorbilder präsentiert.

Die vier Musiker aus dem Norden, die allesamt mit dem Sound von U2 aufgewachsen sind, möchten das Gefühl, den Sound und die Seele der Musik der vier Iren auf die Konzertbesucher übertragen.

Lieder wie „I Will Follow“, das in die Zeit von New Wave und Punk einzuordnen ist, Songs wie „Bad“ oder „Sunday Bloody Sunday“, in denen man die Aufstände und das politische Engagement der 80er Jahre spürt, und Hits wie „One“ oder „With Or Without You“ – hier kommen sowohl eingeschworene U2-Fans als auch diejenigen, die bisher die Hits nur aus Radio und TV kannten, auf ihre Kosten.

Der Einlass für diesen musikalischen Leckerbissen, welches durch die Eibach Stiftung gesponsert wird und bei Eintritt der Dämmerung beginnt, ist um 19 Uhr. Ab dann gibt es bereits kulinarische Leckerbissen vom Team des Gasthofs Steinhoff aus Schönholthausen.

Kostenlose Parkmöglichkeiten sind auf dem REWE Parkplatz gegenüber der Einfahrt zum Schloss sowie auf dem nahegelegenen Schützenpatz in Bamenohl in der Bamenohler Str. 57 (Angabe für das Navi) vorhanden.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 15,00 € (Abendkasse: 20,00 €) im Rathaus der Gemeinde Finnentrop (Zimmer 12 und 13). Es gelten die üblichen Preisermäßigungen. Jugendliche zahlen die Hälfte, Kinder unter 12 Jahren sind frei.

Ticket-Bestellungen sind auch telefonisch unter Tel. 02721/512-150 und unter Tel. 02721/512-151 möglich.