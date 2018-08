Altenhundem / Kreis Olpe / Hochsauerlandkreis. Am vergangenen Wochenende wurde eine technische Umstellung an dem bankinternen IT-System der Volksbank Bigge-Lenne durchgeführt. In dieser Zeit kam es zu Einschränkungen bei Barverfügungen, bargeldlosem Bezahlen mit der VR-BankCard sowie an den Selbstbedienungs-Geräten wie Kontoauszugsdrucker und Geldautomat. Das Online-Banking und Online-Brokerage standen nicht zur Verfügung. Nun teilt die Volksbank mit, dass die technische Umstellung erfolgreich abgeschlossen ist.

Mitglieder und Kunden können seit Sonntag morgen 8 Uhr wieder wie gewohnt Geld abheben und die Serviceleistungen in den Beratungszentren und Filialen nutzen. Online-Banking und -Brokerage sind ab Montag seit 9.00 Uhr wieder verfügbar. „Wir bedanken uns bei unseren Mitgliedern und Kunden für das Verständnis am vergangenen Wochenende“, erklärt Vorstandsmitglied Michael Griese.

Über ein Jahr hatte sich die Genossenschaftsbank an Bigge und Lenne mit ihren 367 Mitarbeitern sehr sorgfältig auf diese technische Umstellung vorbereitet. Griese: „Dennoch kann es in den nächsten Wochen vereinzelnd zu geringen Verzögerungen bei der Bearbeitung von Kundenaufträgen kommen.“ Griese spricht von einem „Jahrhundertprojekt“ in der Geschichte der Volksbank Bigge-Lenne und wirbt deshalb um Verständnis, sollte jemand von den Verzögerungen betroffen sein.

„Unsere Mitglieder und Kunden profitieren nun von einer komfortablen und vor allem sicheren Banktechnik“, so Griese weiter. Die Banker rechnen weiterhin mit einem hohen Aufkommen an Fragen zum Online-Banking sowie zu der VR-BankingApp. Daher wird ab heute (6. August 2018) eine zusätzliche Online-Banking Hotline (02972-9700-4700) eingerichtet.

Weitere Informationen stellt die Volksbank Bigge-Lenne im Internet unter www.voba-bigge-lenne.de/umstellung sowie in allen Beratungszentren und Filialen zur Verfügung.