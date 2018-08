Zwei neue Auszubildende starten bei Gemeinde und Touristik

Bestwig. Kompetente Dienstleistung und Service am Bürger werden in einer modernen Kommunalverwaltung groß geschrieben. Das Handwerkszeug dafür werden zwei Auszubildende in den kommenden drei Jahren erlernen: Sandra Roll und Hannah Blambeck haben jetzt in der Bestwiger Gemeindeverwaltung und in der Touristischen Bearbeiten Status ändernArbeitsgemeinschaft (TAG) „Rund um den Hennesee“ ihre Ausbildung begonnen.

Sandra Roll, die zum Ausbildungsstart von Paderborn nach Velmede gezogen ist, absolviert eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten. Dabei lernt sie in Theorie und Praxis sämtliche Bereiche des Dienstleisters Gemeindeverwaltung kennen. Hannah Blambeck aus Velmede wird in der TAG zur Kauffrau für Tourismus und Freizeit ausgebildet. Ihr Aufgabengebiet umfasst Beratung und Information über touristische Angebote ebenso wie die Organisation von Veranstaltungen und das Umsetzen von Marketingkonzepten zur Förderung des regionalen Tourismus.

Begrüßt wurden die beiden Berufsstarterinnen zum Ausbildungsbeginn von Bürgermeister Ralf Péus, seinem allgemeinen Vertreter Klaus Kohlmann und dem Personalratsvorsitzendem Alexander Böer.Bildzeile: Sandra Roll (2.v.re.) und Hannah Blambeck (Mi.) wurden zum Ausbildungsstart von Bürgermeister Ralf Péus (re.), Alexander Böer (2.v.li.) und Klaus Kohlmann (li.) begrüßt. Foto: Gemeinde Bestwig