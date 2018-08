Intensivstation am Haken

Der Ausbau der Intensivmedizin am Marienhospital läuft wie geplant



Die ersten acht Spezialtransporter mit speziell gefertigten Raummodulen für die neue

hochmoderne Intensivstation am Klinikum Hochsauerland Standort Marienhospital rollten

bereits am Mittwochmorgen auf das Hüstener Bahnhofsgelände. Von dort ging es nach und

nach weiter bis zur Straße Nordring vor dem Marienhospital. Entladung und Aufbau der rund

6 Tonnen schweren Module war Millimeterarbeit. Da die Zufahrt zum Baufeld hinter dem

Marienhospital von den Spezialtransportern aufgrund der Hanglage nicht bewältigt werden

konnte, hievte ein erster Mobilkran die teure Fracht zunächst auf das Klinikgelände. Dort

übernahm ein zweiter 100 t Mobilkran und platzierte die Module auf der vorbereiteten

Bodenplatte hinter dem Hauptgebäude.

Hier soll im November die neue 480 qm große Intensivstation in Betrieb gehen. Bis es soweit

ist, müssen insgesamt 16 vorkonfigurierte Raummodule angeliefert, aufgestellt und gekoppelt

sowie Innenausbau und -ausstattung fertiggestellt werden.

Die neue Intensivstation war notwendig geworden, weil die Kapazitäten der bisherigen

Intensivstation bei weitem nicht mehr ausreichte. Die neue Intensivstation wird künftig über

16 Betten verfügen. Bisher gab es in Alt-Arnsberg 8 Intensivbetten. Die Intensivkapazität am

Standort wird also verdoppelt.

Werner Kemper, Sprecher der Geschäftsführung des Klinikums Hochsauerland erläuterte:

„Am Standort Marienhospital sind unfallchirurgische, neurochirurgische und orthopädische

Versorgungsangebote angesiedelt. Des Weiten befindet sich hier unsere altersmedizinisch

internistisch ausgerichtete Klinik für Innere Medizin. Aus diesem Grund bedürfen auch

zunehmend mehr Patienten einer intensivmedizinischen Begleitung. Dazu wollen wir

schnellstmöglich ausreichende Kapazitäten schaffen“.

Insgesamt werden in diesem Jahr am Standort Marienhospital rund 3 Mio. EUR investiert.

Darin enthalten sind neben der neuen Intensivstation auch die Erneuerung eines CT- und

eines Röntgengerätes. Denn schonende bildgebende Verfahren wie die

Computertomografie (CT) spielen heute bei der Diagnostik vieler Erkrankungen und

insbesondere bei Unfallverletzungen eine ganz wesentliche Rolle. Mit der vorgesehenen

Anschaffung eines wesentlich leistungsstärkeren CT-Gerätes wird die bildgebende Diagnostik

insbesondere in der Unfallchirurgie, der Orthopädie sowie auch der Neurochirurgie weiter

ausgebaut. Für die Patienten bedeutet die Anschaffung des neuen CT-Gerätes mehr

Komfort und Sicherheit durch eine schnellere Untersuchung, weniger Strahlenbelastung und

eine genauere Bildgebung.

Der Ausbau der Intensivmedizin am Standort Marienhospital ist Teil des im Jahr 2018 gestarteten

Investitionsprogramms im Gesamtumfang von 12 Mio. EUR. Das Investitionsprogramm des KlinikumsnHochsauerland umfasst neben den genannten Investitionen am StandortnnMarienhospital auch folgende Vorhaben:

St. Johannes-Hospital Neheim / Investitionsvolumen ca. 3 Mio. EUR

– An- und Ausbau Neuroradiologie auf der ostwärtigen

Freifläche im Bereich des Krankenhauses bis 10/2018

– Anschaffung einer DSA-Anlage zur Stärkung der Neuroradiologie

und Schaffung zusätzlicher Behandlungsoptionen im Rahmen der

Schlaganfallversorgung, beispielsweise die mechanische Entfernung

schlaganfallauslösender Blutgerinnsel aus verschlossenen Hirnarterien

(sog. Thrombektomie) bis 10/2018

– Erneuerung CT-Technik durch Anschaffung eines hochmodernen

320-Zeilers, der viele neue diagnostische Optionen eröffnet

sowie Erneuerung der Durchleuchtungsanlage bis 10/2018

– Verschiedene Sanierungsmaßnahmen am Gebäude bis 12/2018

Karolinen-Hospital Hüsten / Investitionsvolumen ca. 4 Mio. EUR

– Sanierungen von 7 Stationen inkl. Patientenzimmern ab 07/ 2018

(Dauer der Maßnahme ca. 2-2,5 Jahre, da rollierende Umsetzung)

– Neubau der Intensivstation inkl. Erweiterung von 8 auf 18 Betten bis 11/2018

(Umsetzung als Modulbau mit direktem Gebäudeanschluss)

St. Walburga-Krankenhaus Meschede / Investitionsvolumen ca. 2 Mio. EUR

– Erweiterung der Intensivstation von 13 auf 16 Betten

mittels Umbau bis 12/2018

– Errichtung einer gemeinsamen Palliativstation geplant bis 12/2018

mit 7 Patienten- und 2 Besucherbetten

– Umbau für temporäre Kindertagesstätte der AWO bis 08/2018

Das vorgesehene Großprojekt in Hüsten soll dann Anfang des Jahres 2019 starten, sofern die

erforderlichen Genehmigungs- und Finanzierungsfragen unter Dach und Fach sind.