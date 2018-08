Führungswechsel beim Lions Club Meschede

Thomas Poggel aus Meschede hat die Präsidentschaft beim Lions Club Meschede übernommen. Die Lions trafen sich bei strahlendem Sonnenschein aus Anlaß der Ämterübergabe zu einer kleinen Feier im Landgasthaus Donner in Remblinghausen. Nach dem Empfang auf der Terrasse übergab der bisherige Präsident Dr. Martin Schwonzen seinem Nachfolger die Präsidentenkette. Thomas Poggel stellte sein Programm für das nächste Lions-Jahr vor. Neben den Clubabenden mit Vorträgen zu aktuellen Themen werden die bekannten Aktivitäten des Clubs auch in diesem Jahr stattfinden. Musik am Schloss ist als Erstes zu nennen: Bereits am 26. August 2018 gastiert das Tulips Quartett mit Jorinde Jelen beim traditionelle Musikfrühschoppen in Laer. Die Organisatoren hoffen auch für dieses Wochenende auf bestes Wetter, auf dass wieder zahlreiche Besucher aus dem Sauerland das Ambiente des Gutes Laer und die Musik von Jorinde Jelen mit den schönsten Titeln aus Swing, Latin und Pop genießen können.

Im November startet erneut der Adventskalenderverkauf. Die Einnahmen aus diesen Aktivitäten nutzt der Lions Club Meschede vollständig für die von ihm unterstützten sozialen Projekte, wie zuletzt beispielsweise die Finanzierung eines Einsatz-E-Bikes für das DRK. Der Lionsclub hilft auch bedürftigen Menschen in der Region, den Schwerpunkt bilden aber die Kinder- und Jugendarbeit. „Lions Quest“, „Lubo aus dem All“ und „Kindergarten plus“ sind hier zu nennen. Programme, die den Kindern und angehenden Erwachsenen emotionale und soziale Kompetenzen vermitteln sollen, angefangen im Kindergarten, fortgeführt bis zum Abschluss der Schule. Zu nennen ist aber auch der von den Lions geförderte internationale Jugendaustausch, der auf gegenseitiges Kennenlernen und gegenseitiges Verständnis abzielt.