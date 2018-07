Stihl TIMBERSPORTS® Series 2018: Dirk Braun qualifiziert sich für die Deutsche Meisterschaft im Sportholzfällen am 18. August

Dieburg/Winterberg, 30. Juli 2018 – Dirk Braun aus Winterberg tritt am 18. August im bayrischen Deggendorf bei der Deutschen Meisterschaft der Stihl TIMBERSPORTS® Series gegen die neun besten Sportholzfäller des Landes an. Nach zwei Ausscheidungswettkämpfen konnte sich der Winterberger mit seiner Leistung für den Höhepunkt der Stihl TIMBERSPORTS® Saison qualifizieren. Nur die besten zehn Athleten beider Wettkämpfe werden zur Deutschen Meisterschaft zugelassen – als Drittplatzierter in der Gesamtwertung konnte Braun sich problemlos sein Ticket für Deggendorf sichern.

Ersägte sich der Rekordmeister bei der Deutschen Meisterschaft im vergangenen Jahr noch den zweiten Platz, will der Winterberger nach Platz zwei beim Amarok Cup in Oelde und einem unglücklichen sechsten Platz beim F60 Cup in Lichterfeld zu alter Form zurückfinden und als Mitfavorit um den Titel kämpfen.

Auch Nachwuchssportler und Damen kämpfen um den Meistertitel

Bei der Deutschen Meisterschaft kämpfen nicht nur die Profis, sondern auch die Damen und Nachwuchssportler in eigenständigen Wettkämpfen um den Titel.

„In Deggendorf gehen die besten Athleten Deutschlands an den Start“, freut sich Christin Rathke, Koordinatorin der Stihl TIMBERSPORTS® Series in Deutschland auf den Höhepunkt der Saison: „Durch die beiden Ausscheidungscups konnte man den Leistungspegel der einzelnen Sportler schon einmal sehen, trotzdem kann sich das Blatt bei der Deutschen Meisterschaft ganz schnell wenden – es wird spannend.“

Für die männlichen Profisportler geht es in Deggendorf neben dem wichtigsten Titel der Wettkampfserie auch um die Qualifikation für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft: Am 19. Und 20. Oktober trifft sich die Weltelite der Stihl TIMBERSPORTS® Series im englischen Liverpool.

Deutsche Meisterschaft derStihl TIMBERSPORTS® Series – die Veranstaltungsdetails

Datum: Samstag, 18. August 2018

Einlass: 11.00 Uhr

Beginn Damen- und Rookie-Wettkampf: 13.00 Uhr

Beginn Herren-Wettkampf: ca. 16.45 Uhr

Adresse: Deggendorfer Stadthallen, Edlmaierstraße 2, 94469 Deggendorf

Tickets

Karten sind im Vorverkauf beim Deggendorfer Wochenblatt, der Deggendorfer Zeitung, online auf www.eventim.de und an der Tageskasse zu einem Preis von 18,35 EUR erhältlich.

Livestream zum Event

Für alle, die die Reise nach Deggendorf nicht antreten können, wird auf der Stihl TIMBERSPORTS® Internetseite (www.stihl-timbersports.de) ein kostenloser Livestream des gesamten Events angeboten.