Emils Welt

Ich war im Urlaub. Mit dem Wohnmobil. Frauchen, Herrchen und de Blagen hab ich auch mitgenommen, woll?! Die müssen ja auch ma vor de Tür. Das war’n Spässken, woll?! Alle den ganzen Tach zusammen. Es gab auch einen See. Da hab‘ ich aber nur mal dran geschnüffelt. Obwohl Frauchen unbedingt wollte, dass ich schwimme. Die is wohl meschugge! Ich bin doch kein Seehund. Jeder weiß doch, dass ich mich vor Wasser Bange mache. Das ist nämlich nass, woll?!

Abends hat Herrchen gegrillt. Und ich durfte auch was davon abhaben. Darum mag ich Camping so gerne. Da schmeckt’s immer besser als zu Hause, woll?!

An sich gehe ich ja immer gerne mit in Urlaub, woll?! Nicht nur wegen der Grillerei. Auch weil es lustig ist. Wenn Frauchen und Herrchen anfangen, im Wohnmobil rumzukrosen und hin und her zu rennen, dann weiß ich schon Bescheid. Dann hüpf‘ ich immer ganz aufgerecht hin und her, dass se mich auf keinen Fall vergessen, woll?! Frauchen bölkt dann immer: „Geh mir aus de Füße!“ Die wird dann immer ein bisken krawetzich, kurz bevor wir abfahren.

Manchmal fahren wir mit dem Wohnmobil auch aufs Turnier, woll?! Dann dürfen auch die Pferde mit. Die tun aber immer so, als wär das nix. Die hüpfen nicht auf und ab und rennen Frauchen zwischen den Stochen rum, wenn wir abfahren. Und vom Grill kriegen se auch nix ab. Das schmeckt denen nicht. Die wissen einfach nicht, was gut ist, die Gäule.

Bis bald mal, Euer Emil

