Crowdfunding-Aktion für 9. „Tag der Herzen“ am 19. September im FORT FUN

Freizeitpark öffnet am 19. September exklusiv für Gäste mit körperlicher und geistiger Behinderung • Crowdfunding-Aktion der Volksbank Sauerland • Mit nur 5,00 Euro die Teilnahme einer behinderten Person unterstützen • FORT FUN Mitarbeiter und freiwillige Helfer der Westnetz GmbH und der Volksbank Sauerland unterstützen Veranstaltung ehrenamtlich • FORT FUN bietet freien Eintritt für eingeladene Besucher mit Behinderung und ihre Begleiter • SPD Bundestagsabgeordneter Dirk Wiese Schirmherr der Veranstaltung

Bestwig, 8. Juni 2018 – Bereits zum neunten Mal wird am 19. September der Tag der Herzen im FORT FUN Abenteuerland stattfinden. In Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Schule für Körperbehinderte in Olsberg wird Gästen mit körperlicher und geistiger Behinderung ein kostenloser Tag in Sauerlands Freizeitpark ermöglicht. Das FORT FUN lädt Besucher mit Behinderung und ihre Begleiter kostenfrei an diesem Tag in den Park ein und auch alle Mitarbeiter des Freizeitparks arbeiten am Tag der Herzen ehrenamtlich. Viele weitere freiwillige Helfer der Westnetz GmbH und der Volksbank Sauerland machen die Umsetzung dieses Tages erst möglich. Zur Unterstützung dieses in NRW einmaligen Charity-Events hat die Volksbank Sauerland eine Crowdfunding-Aktion gestartet, mit welcher den Gästen dieser besondere Tag finanziert werden soll. Die Brauerei C. & A. Veltins spendiert außerdem 15 Kästen VELTINS Pilsener Alkoholfrei 0,0% und VELTINS Radler Alkoholfrei 0,0% für die freiwilligen Helfer. Schirmherr der Veranstaltung ist der SPD Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese.

Der Tag der Herzen im Freizeitpark FORT FUN Abenteuerland, der 2007 ins Leben gerufen wurde, ist eine der größten Charity-Aktionen in NRW. Initiator und Organisator war der Förderverein der Schule für Körperbehinderte in Olsberg. Seit 2012 hat das FORT FUN die Organisation des Events übernommen und die Veranstaltung findet im 2-Jahres-Rhythmus statt. Die Schirmherrschaft hat in diesem Jahr Dirk Wiese, SPD Bundestagsabgeordneter für den HSK, freudig übernommen: „Als mich das FORT FUN wieder ansprach, war es für mich eine Selbstverständlichkeit, den Tag der Herzen auch in diesem Jahr zu unterstützen. Es ist einfach toll, auf diese Weise anderen Menschen helfen zu können und ihnen einen tollen Tag im FORT FUN zu ermöglichen.“

Für die Veranstaltung öffnet das FORT FUN am 19. September seine Türen außerhalb des regulären Öffnungszeitenkalenders, sodass an diesem Tag kein regulärer Publikumsverkehr stattfindet. So können sich die Mitarbeiter des Freizeitparks, die diese Veranstaltung ebenfalls ehrenamtlich unterstützen, am Tag der Herzen ausschließlich auf die Bedürfnisse geistig und

körperlich behinderter Kinder, Jugendlicher und Erwachsener konzentrieren und ihnen einen ganz besonderen Tag im FORT FUN ermöglichen. Dies wäre während des regulären Parkbetriebs nicht uneingeschränkt möglich, da die Fahrgeschäfte für Menschen mit

Behinderung nur in Begleitung eines Betreuers zu nutzen sind. Neben den FORT FUN Mitarbeitern sind es aber auch die vielen freiwilligen Helfer der Volksbank Sauerland und der Westnetz GmbH, die eine solche Veranstaltung erst möglich machen. Über 100 Personen leisten den ganzen Tag über Hilfestellungen, kümmern sich um die Gäste und sorgen so für einen reibungslosen Ablauf und vor allem für die Sicherheit. Über diesen tollen Einsatz freut sich auch die Brauerei C. & A. Veltins und unterstützt mit 15 Kästen VELTINS Pilsener Alkoholfrei 0,0% und VELTINS Radler Alkoholfrei 0,0% zur Erfrischung.

Zur Unterstützung dieses in NRW einmaligen Wohltätigkeits-Events hat die Volksbank Sauerland eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen. Klaus Rüther, 1. Vorsitzender des Fördervereins der Schule für Körperbehinderte in Olsberg-Bigge e.V., erläutert die Beweggründe: „Für Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung machen viele Barrieren die Freizeitgestaltung manchmal schwierig. Allein der Transport ist oftmals schon eine Herausforderung und eine Begleitung wird bei der Freizeitgestaltung benötigt. Die finanziellen Möglichkeiten sind bei Menschen mit Behinderungen auch oft sehr begrenzt. Mit einer Spende von nur 5,00 Euro ermöglicht man die Teilnahme einer Person an einem schönen Tag im FORT FUN Abenteuerland inklusive Verpflegungspaket. Pro gespendeten 5,00 Euro legt die Volksbank Sauerland außerdem noch weitere 5,00 Euro dazu.“

„Das Engagement unserer Mitarbeiter macht uns sehr stolz“, berichtet Christine Schütte, Pressesprecherin des Freizeitparks, „unser Dank gilt aber im gleichen Maße den vielen freiwilligen Helfern und Sponsoren, ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre.“ Wer den Tag der Herzen in diesem Jahr mit einer Spende unterstützen möchte, kann die Crowdfunding-Aktion unter https://vb-sauerland.viele-schaffen-mehr.de/tagderherzen aufrufen. Wer lieber eine Spende direkt an die Volksbank überweisen möchte, kann dies an folgende Bankverbindung vornehmen: VOLKSBANK SAUERLAND eG, IBAN: DE 91 4666 0022 9937 8029 90, Verwendungszweck: Tag der Herzen, sowie Vorname und Nachname.

Seit nunmehr 46 Jahren gibt es das FORT FUN Abenteuerland. Anziehungspunkt für die Besucher sind nicht nur die außergewöhnlichen Fahrgeschäfte, die laufend nach höchsten Sicherheitsstandards geprüft werden. Auch die Lage in den Bergen mitten im Herzen des Sauerlands mit seiner waldreichen Umgebung macht FORT FUN zu etwas Besonderem. Rund 200 Mitarbeiter sind in dem Park beschäftigt und sorgen sich um das Wohlergehen der Besucher. Das FORT FUN Abenteuerland ist ein Unternehmen der Looping Gruppe, ein führender Betreiber von Vergnügungsparks in Europa. Es ist die Adresse für Freizeitspaß im Sauerland.