Sommererlebnisabend TRÄUMEN

Am Dienstag, den 24. Juli 2018, laden wir im Rahmen des Abteisommers zu einem Sommererlebnisabend ein, der zum TRÄUMEN anregt. Die in Licht und Farben getauchte Abteikirche sowie Texte zum Thema „Schöpfung“ von Hildegard von Bingen und leise Improvisationsmusik auf der Orgel wollen an diesem sommerlichen Abend zu einem meditativen Tagesabschluss führen. Im Anschluss kann man bei Wein und Brot miteinander ins Gespräch kommen. Um 22.00 Uhr mahnt die klösterliche Nachtruhe zum Ende.

Der Abend beginnt um 20.00 Uhr in der Abteikirche. Die Kosten betragen pro Person € 5,-, Kinder unter 14 Jahre kostenlos.

Ansprechpartner:

Gastbüro der Abtei Königsmünster

Telefon: 0291-2995-210 (montags bis freitags 8 bis 18 Uhr)

gastbereich@koenigsmuenster.de