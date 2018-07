Neuer leitender Oberarzt an der Klinik für Orthopädie

Erfahrener Operateur will muskelschonende Operationsmethode für Hüftgelenk-

Endoprothesen etablieren



Thomas Krithymos verstärkt die im Januar 2016 gegründete Klinik für Orthopädie am Klinikum Hochsauerland, Standort Marienhospital.

Zahlreiche Patienten haben der Klinik für Orthopädie seit Gründung bereits ihr Vertrauen

geschenkt. Chefarzt Prof. Dr. med. Sebastian Seitz hat daher alle Hände voll zu tun. Zuletzt

konnte sich der Chefarzt über eine erfolgreiche Oberarzt-Nachbesetzung freuen: „Mit Herrn

Krithymos haben wir einen erfahrenen und engagierten leitenden Oberarzt gewonnen, der

sehr gut in unser dynamisches Team passt“, sagt er. Seit Mai ist „der Neue“ inzwischen schon

im Alt-Arnsberger Krankenhaus tätig. Der 38 jährige ist Facharzt für Orthopädie und

Unfallchirurgie, verheiratet und hat zwei Kinder. Zuvor war der in Wuppertal geborene

Mediziner als Oberarzt der Orthopädie in der Ortho Klinik Volmarstein in Dortmund tätig.

Von seinen beruflichen Stationen bringt Herr Krithymos umfangreiche Erfahrung in allen

Bereichen der Orthopädie und Unfallchirurgie mit. Seine Spezialgebiete sind die

endoprothetische Versorgung von Knie- und Hüftgelenken sowie die Behandlung

schmerzender Schultergelenke. Er ist mit dem Ziel nach Arnsberg gewechselt, das

Versorgungsspektrum der Klinik um ein weiteres Operationsverfahren zu ergänzen, einen

weiteren speziellen minimalinvasiven Zugang zum Hüftgelenk, um künstliche Hüftgelenke

besonders schonend einzusetzen. Bei dieser Technik (AMIS-Verfahren/ventraler Zugang)

schlängelt sich der Operateur zwischen natürlichen Muskellücken hindurch. Die Muskeln

werden zur Seite geschoben und müssen nicht durchtrennt werden. Die Heilung wird

dadurch beschleunigt und der Patient ist schnell wieder mobil. Auch wird Herr Kithymos eine

Spezialsprechstunde für „Schulterpatienten“ geben, in die niedergelassene Kollegen

Patienten schicken können, bei denen Schulterschmerzen weiter abgeklärt werden müssen

(Jeden Donnerstag, Terminvereinbarung unter 02931 870 242801).