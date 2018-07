Abteisommer: Gutes für Leib und Seele

Die Abtei Königsmünster wird von vielen Menschen im Sauerland und darüber hinaus als ein Ort geschätzt, wo man Gutes für Leib und Seele erhalten kann. Auch in diesem Jahr laden die Mönche und die Mitarbeitenden der Abtei ein zu Erlebnissen im Abteisommer.

Samstags in den Sommerferien

Samstags in den Sommerferien, beginnend am 21.7., bieten wir öffentliche und kostenlose Führungen durch Abteikirche und Klostergelände um 10.30 Uhr und um 14.00 Uhr an. Der Treffpunkt für die Führungen ist am Brunnen vor der Oase (auf dem Kirchplatz).

Von 10 bis 16 Uhr findet im Forum ein Missionsbasar statt, auf dem manches zu entdecken ist (Bücher, CDs, Trödel etc.).

In unserer AbteiGaststätte bitten wir Sie in der Mittagszeit gern an unser Eintopfbuffet und zu sommerlichen Gerichten aus der Abteiküche. Und zu jeder Zeit erwartet Sie das Torten- und Obstkuchenbuffet unseres

Konditormeisters.

Ansprechpartner: Gastbüro der Abtei Königsmünster Telefon: 0291-2995-210 (montags bis freitags 8 bis 18 Uhr)

gastbereich@koenigsmuenster.de

Fotos: Britta Melgert