Spaß und Spannung für die schönste Zeit des Jahres

Familienferienprogramm für Meschede und Bestwig liegt vor

Meschede/Bestwig. Für Kinder sind die Sommerferien das Größte – besonders, wenn die schönste Zeit des Jahres auch noch Spaß und Abwechslung bietet. Für Eltern ist es dabei wichtig, ihre Kinder gut aufgehoben und sinnvoll beschäftigt zu wissen. Jede Menge tolle Freizeitangebote vor Ort präsentiert das Familienferienprogramm für Meschede und Bestwig, das die Touristische Arbeitsgemeinschaft „Rund um den Hennesee“ zusammengestellt hat. Über 100 Veranstaltungen bis Ende August garantieren Unterhaltung, Spaß und Abenteuer – und lassen garantiert keine Langeweile aufkommen.

Angeboten werden die Events von heimischen Vereinen, Institutionen oder Organisationen. Sie richten sich nicht nur an Einheimische, sondern – selbstverständlich – auch an Gäste der Region. Das Programm bietet dabei einen Mix, der mindestens so bunt ist wie die Ferienzeit im „Land der 1000 Berge“. Die heimischen Jugendtreffs laden zu Aktionen und Ausflügen ein – zum Beispiel in die Trampolinhalle in Dortmund, in den Maximilianpark Hamm oder den Allwetterzoo Münster. Wer lieber in heimischen Gefilden bleiben möchte, für den gibt es gemütliches Brunchen oder eine spannende Sommerolympiade.

Einige Highlights der vergangenen Jahre sind auch diesmal wieder im Programm – zum Beispiel der Mescheder StadtStrand, dieses Jahr in der Ruhrstraße, diverse Kinderschützenfeste oder die beliebten Fledermaussafaris der Bestwiger Naturranger. An jedem Freitag ist Kindertag im Sauerländer Besucherbergwerk Ramsbeck. Immer montags fahren Kinder in Begleitung kostenlos auf der MS Hennesee. Zudem gibt es zweimal wöchentlich spannende Staudammführungen am Hennesee.

Wichtig: Für manche Termine ist eine Anmeldung erforderlich; andere setzen auf die spontane Freude am Mitmachen. Das Familienferienprogramm macht es leicht, sich einen Überblick zu verschaffen – und bei Interesse sofort den richtigen Ansprechpartner für die Anmeldung zu finden.

Die TAG „Rund um den Hennesee“ ist zumeist nicht Veranstalterin der aufgeführten Aktionen, sondern meist der Vermittler, der die Termine zusammengestellt hat. Es gibt aber auch Ausnahmen, bei denen die Tourist-Info die Veranstaltungen organisiert hat: zum Beispiel die Hofführungen auf dem Bauernhof Kotthoff in Vellinghausen oder die Planwagenfahrt von Xavers Ranch. Neu im Angebot sind zwei Familienwanderungen auf dem Ramsbecker Bergbauwanderweg, die der Förderverein Sauerländer Besucherbergwerk organisiert.

Ein kostenloser Flyer stellt die Programm-Übersicht in komprimierter Form dar, eine detailliertere – und selbstverständlich ebenfalls kostenlose – Fassung liegt in den Tourist-Informationen „Rund um den Hennesee“ in Bestwig und Meschede zum Mitnehmen aus. Weitere Informationen sowie das Familienferienprogramm zum kostenlosen Herunterladen gibt es unter www.hennesee-sauerland.de im Internet oder bei den örtlichen Tourist-Informationen unter Tel. 0291-9022443 oder 02904-712810.

Foto: TAG „Rund um den Hennesee“