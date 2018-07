Auszeichnung für erfolgreiche Netzwerkarbeit

MINT-Förderung gemeinsam gestalten: Staatssekretär Kaiser überreicht zdi-Netzwerk Bildungsregion Hochsauerlandkreis Qualitätssiegel 2018



Düsseldorf / Hochsauerlandkreis. „Erfolgreiche MINT-Förderung vom Kindergarten bis zum Abitur kann nur gemeinsam gelingen“, sagte Klaus Kaiser, Parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für Kultur und Wissenschaft, bei der Übergabe der diesjährigen zdi-Qualitätssiegel. Für seine erfolgreiche Netzwerkarbeit ist das zdi-Netzwerk Bildungsregion Hochsauerlandkreis nun mit dem zdi-Qualitätssiegel 2018 ausgezeichnet worden.

Das Siegel bestätigt die besonders engagierte Förderung des Nachwuchses im MINT-Bereich, also in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Das zdi-Netzwerk Bildungsregion Hochsauerlandkreis ist Teil der landesweiten Gemeinschaftsoffensive „Zukunft durch Innovation“, bei der sich mehr als 4.000 Partner aus Politik, Wirtschaft, Schule und Hochschule für die MINT-Fachkräftesicherung in NRW engagieren. „zdi zeichnet aus, dass Ideen und Impulse aus den Regionen selbst kommen, die Akteure arbeiten in den Netzwerken regional eng zusammen, gestalten gemeinsam MINT-Nachwuchsförderung vor Ort und schaffen Chancen“, betonte Klaus Kaiser bei der Übergabe. Die Auszeichnung wurde bei einer gemeinsamen Feierstunde im Ministerium an die 44 regionalen zdi-Netzwerke im Land NRW verliehen.



Ob Workshop, Schulwettbewerb oder Feriencamp – zdi ist vielfältig.

„Wir freuen uns über die Auszeichnung“, sagt die für den Hochsauerlandkreis zuständige zdi-Koordinatorin Elke Henke. „Das gibt uns zusätzlichen Antrieb für die nächsten Projekte.“ Die stehen mit Beginn der Sommerferien bereits in der nächsten Woche an: In der Fachhochschule Südwestfalen veranstaltet das Netzwerk gleich drei Ferienkurse unter dem Motto „MINT Sommer 2018“. Ziel der Ferienkurse wie auch der Netzwerkarbeit insgesamt ist, junge Menschen für die MINT-Fächer zu begeistern und bei der Entscheidung für ein Studium oder eine Ausbildung in diesem Bereich Orientierung zu bieten. Informationen zu allen Angeboten des zdi-Netzwerks Bildungsregion Hochsauerlandkreis gibt es unter www.zdi-hsk.de.

Hintergrund Qualitätssiegel:

Verliehen wird das zdi-Qualitätssiegel jährlich, es zeichnet erfolgreiche zdi-Arbeit vor Ort aus. Die Kriterien wurden innerhalb der Gemeinschaftsoffensive in einem gemeinsamen Prozess entwickelt. Um es zu erhalten, verpflichten sich die Netzwerke unter anderem zu einem regelmäßigen Monitoring ihrer Arbeit sowie zu qualitätssichernden Statusgesprächen. Ein aktuell gültiges zdi-Qualitätssiegel hilft den zdi-Netzwerk Bildungsregion Hochsauerlandkreis regionale MINT-Förderung zu gestalten. Beispielsweise kann das Netzwerk damit auf zdi-Fördermittel zugreifen. Bundesweit ist diese Art von Netzwerkarbeit und MINT-Förderung noch immer einzigartig