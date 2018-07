Mescheder Stadtbücherei in den Ferien geöffnet

Verlängerte Ausleihfristen für Urlaubslektüre

Meschede. Am Freitag starten die Sommerferien. Die Stadtbücherei Meschede ist in den Sommerferien durchgehend zu den bekannten Öffnungszeiten zu erreichen. Die Ausleihfristen – vier Wochen für Bücher, zwei Wochen für CDs, DVDs, Zeitschriften, CD-Roms – können auf Wunsch an die Urlaubsbedürfnisse der Kunden angepasst werden. Einem ungetrübten Mediengenuss steht also in den Sommerferien nichts entgegen. Diese außerordentliche Verlängerung kann nur direkt in der Bücherei oder telefonisch vorgenommen werden, Verlängerungen online sind nur über die Standardfristen möglich.

Taschenbücher und aktuelle Bestseller für den Ferienkoffer, Reiseführer für die Urlaubsvor- und -nachbereitung, Ideen zur Kinderbeschäftigung, Rezepte für gelungene Grillabende, Hörbücher für die Urlaubsfahrt und aktuelle Blockbuster für eventuelle Regentage – all das steht in den Regalen für große und kleine Büchereikunden bereit. Über 500 Medien wurden in diesem Jahr schon neu angeschafft, noch mehr ältere Bücher wurden aus dem Bestand genommen, darunter viele Reiseführer, Romane und Kinder- und Jugendbücher. Sie werden zu Schnäppchenpreisen im Vorraum der Bücherei angeboten – eine gute Gelegenheit für preiswertes Lesefutter, das die Urlaubskasse nicht belastet.

Rund um die Uhr nutzbar ist das virtuelle Angebot der Stadtbücherei, das über das Portal www.onleihe24.de allen Kunden mit einem gültigen Leserausweis (Jahresgebühr) zur Verfügung steht. Über 20.000 e-books, Hörbücher, Filme und Zeitungen bzw. Zeitschriften stehen zum Download bereit, die maximale Ausleihfrist für e-books beträgt 3 Wochen. Auch knapp 2.000 e-Learning-Kurse, hauptsächlich aus dem technischen, wirtschaftlichen und Hobby-Bereich, befinden sich im Angebot der Onleihe.

Für alle Kinder der ersten bis sechsten Schuljahre weist das Bücherei-Team noch einmal auf den Junior-LeseClub hin. Eine Anmeldung für die Schmöker-Aktion, bei der es für mindestens drei gelesene Bücher eine Urkunde die vielleicht einen Buch-Gewinn gibt, ist jederzeit in den Sommerferien möglich.

Die Öffnungszeiten: dienstags von 9 bis 12.30 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr; mittwochs und donnerstags von 14 bis 18 Uhr; freitags von 9 bis 12.30 Uhr; samstags von 9.30 bis 12.30 Uhr.