Veltins bleibt weitere fünf Jahre exklusiver Bierpartner der Hüstener Kirmes

Größtes Volksfest im Sauerland

Hüstener Kirmes

Event findet am zweiten September-Wochenende statt

Begleitende Kooperationsmaßnahmen geplant

Bereits seit 2013 ist die Brauerei C. & A Veltins exklusiver Bierpartner der Hüstener Kirmes – jetzt wird die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der Privatbrauerei aus Grevenstein und der traditionsreichen Veranstaltung in die Zukunft getragen: Die Partnerschaft wurde für weitere fünf Jahre besiegelt. Nach der Vertragsunterzeichnung stießen der Vorstand der Hüstener-Kirmes-Gesellschaft und die Vertreter der Grevensteiner Premiumbrauerei mit einem frischen Veltins auf die Fortführung an. „Die Hüstener Kirmes ist eine Institution vor Ort und zeichnet sich durch ihre Leuchtturmstellung in der Region aus. Die erfolgreiche Zusammenarbeit der letzten Jahre bietet eine hervorragende Basis für die zukünftige Ausrichtung“, so Peter Oser-Veltins.

Neben Veltins Pilsener werden weiterhin auch die Biermixrange der Marke V+ und die alkoholfreie Veltins Fassbrause ausgeschenkt. Doch die Zusammenarbeit der Brauerei C. & A. Veltins und der Hüstener-Kirmes-Gesellschaft geht über den Ausschank hinaus. Begleitende Marketingmaßnahmen kennzeichnen seit jeher die Partnerschaft. „Die Fortführung der Kooperation ist für uns die logische Folge der erfolgreichen letzten Jahre: Mit der Brauerei C. & A. Veltins haben wir einen Partner gefunden, der uns kreativ und ideenreich bei der Weiterentwicklung des größten Volksfestes des Sauerlandes zur Seite steht“, freut sich Ingo Beckschäfer, Vorstand der Hüstener-Kirmes-Gesellschaft.

Die Hüstener Kirmes findet vom 7. bis 11. September 2018 auf der Riggenweide in Arnsberg-Hüsten statt. Mit der festlichen Eröffnung um 18 Uhr startet ein buntes Kirmestreiben: Mitreißende Fahrgeschäfte, atemberaubende Attraktionen, Losbuden und Leckereien für Leib und Seele gehören da unmissverständlich dazu.