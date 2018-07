Popchor NJoy singt mit Kathy Kelly

Schmallenberg/Oberkirchen. Kathy Kelly, die langjährige Produzentin und Frontfrau der weltbekannten Erfolgsband “The Kelly Family“, hat sich in ihrer über 30jährigen Sangeskarriere erfolgreich als Solo-Künstlerin sowohl im deutschen als auch im internationalen Musikbusiness etabliert. Nach den erfolgreichen Konzerten mit der fast gänzlich wiedervereinigten Kelly-Family tourt die „Grande Dame of Voice“ im Rahmen ihrer aktuellen Tournee durch Deutschland und Europa. Dem Popchor NJoy aus Westfeld ist es wichtig, auch hier in der Region besondere Konzerte anzubieten. Die Anstrengungen haben sich in diesem Fall gelohnt: dem Chor ist es gelungen, Kathy Kelly am Samstag, den 15.09.2018 in die Schützenhalle nach Schmallenberg-Oberkirchen zu holen.

Kathy Kelly präsentiert auf dieser Tour traditionelle Lieder, christliche Songs, Pop- und Gospelmusik aus Irland, Schottland und der Welt. Eine Konzertreise mit dem unverkennbaren Stil der Kellys, der von klassischen und irischen Elementen geprägt ist. Und die vielseitige Musikerin singt nicht nur, sondern zeigt auch ihr vielseitiges musikalisches Talent auf Instrumenten: Kathy spielt dazu Gitarre, Akkordeon und Geige. Zusammen mit dem Popchor NJoy wird ein festliches Gemeinschaftskonzert geboten. Der Chor wird eigene Songs darbieten und selbstverständlich auch gemeinsam mit Kathy Kelly auftreten.

Der Vorverkauf läuft bereits und Karten sind erhältlich bei Feinkost Henke in Oberkirchen, Touristik Schmallenberger Sauerland in Schmallenberg, Buchhandlung Elkemannn in Bad Fredeburg und bei allen Chormitgliedern oder per E-Mail bei Ina Hennecke (ina1722@googlemail.com oder Mobil 0175-5655060)

Für weitere Infos siehe auch www.popchor-njoy.de