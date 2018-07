Leichtathleten im Team erfolgreich

Am vergangenen Sonntag nahmen 7 Mannschaften des LAC Veltins Hochsauerland in den Altersklassen U18 bis U12 an einem Qualifikationswettkampf für die Westfälischen Endkämpfe in den DJMM Mannschaftsmeisterschaften in Menden teil. Dabei können in den ausgeschriebenen Disziplinen (je nach AK 6-8) im Wurf/Stoß und Sprungbereich jeweils 3, im Sprint und Lauf jeweils 4 Sportler/innen an den Start gehen. Die erreichten Leistungen werden dann nach einer Punktetabelle in Punkte umgerechnet. Die zwei besten Punktwerte pro Disziplin fließen schließlich in das Mannschaftsergebnis ein.

Die Jungs der MJ U18 gewannen ihren Wettkampf mit 7890Pkt und liegen damit derzeit an 3. Position im Zwischenstand der Qualifikation. Die jeweils 8 bestplatzierten Teams erreichen die Endkämpfe. Den höchsten Punktwert bekam Lukas Heckmann (TuS Oeventrop) für seine Zeit von 2:04,65min (635Pkt) über 800m. In ähnliche Bereiche kamen auch Lukas Klemenz (TuS Rumbeck) mit 2:06,65min (619Pkt) über 800m und 6,07m (599Pkt) im Weitsprung, sowie Eric Irmler (TV Schmallenberg) und Steffen Brüggemann (TV Calle) jeweils über 100m in 11,87 (604Pkt) bzw. 11,89s (601Pkt).

Mit den Leistungen der Jungs konnten die Mädchen der U18 nicht ganz mithalten. Sie erkämpften im Gesamtergebnis 6911Pkt. Trotzdem reicht diese Punktzahl aktuell zum 4. Platz in der Qualifikation und macht damit ebenfalls Hoffnung auf den Endkampf. Für die stärksten Leistungen sorgte Melanie Struwe (TSV RW Wenholthausen) mit 1,68m (610Pkt) im Hochsprung und 5,17m (567Pkt) im Weitsprung. Vereinskameradin Felina Bornemann sprintete die 100m in 13,36s (530Pkt) und kam im Weitsprung auf 4,79m (526Pkt). Im Speerwurf erreichten Pia Großert (TuS Rumbeck) und Eileen Scheleg (TV Neheim) 29,01m (490Pkt) bzw. 28,65m (487Pkt).

Die WJ U16 belegte in Menden mit 7132Pkt den 2. Platz. In der Gesamtwertung reicht es noch zum 7. Rang, womit es hinsichtlich der Qualifikation eng werden könnte. Als einzige Sportlerin kam Charlotte Nockemann (TuS Oeventrop) mit 2:26,71min (530Pkt) über 800m über die 500Pkt Marke. Über 100m wurden es in 13,73s 499Pkt. Nah heran an diese Punktzahl kamen Nina Rörig (TV Schmallenberg) im Hochsprung mit 1,48m (493Pkt) und über 100m in 13,90s (485Pkt), Melina Brüggemann (TuS Oeventrop) und Amy Jo Schönfelder (TV Neheim) im Weitsprung mit 4,53m (497Pkt) bzw. 4,49m (493Pkt), sowie Paula Schürmann (TuS Oeventrop) über 800m in 2:35,85min (480Pkt).

Ein wesentlich besseres Ergebnis wurde leider in der MJ U14 verpasst, da im Weitsprung ein Sportler ohne gültigen Versuch blieb. Mit 5107Pkt belegten die Jungs den 2. Platz und befinden sich in der Gesamtwertung derzeit trotzdem noch auf der 6. Position. Benedikt Axer (TuS Rumbeck) erreichte im Weitsprung mit 4,41m (433Pkt) die höchste Punktzahl für die Mannschaft. Ihm am nächsten kamen Luca Grobbel (VfL Fleckenberg) mit 2:41,50min (408Pkt) über 800m und 1,34m (395Pkt) im Hochsprung, Kilian Frenzel (TV Schmallenberg) mit 10,86s (422Pkt) über 75m, Karl Kotthoff (TV Schmallenberg) mit 2:44,57min (393Pkt) über 800m, sowie Philipp Dlhos (TuS Oeventrop) und Fynn Plemper (SSV Meschede) in 11,44s (393Pkt) bzw. 11,60s (380Pkt) über 60m Hürden.

Die Mannschaft der WJ U14 belegte mit 6268Pkt den 3. Rang und ordnet sich damit aktuell auf der 7. Stelle ein. In ihren Reihen erreichte Lilly Rahmann (TV Herdringen) aus LAC-Sicht die wertvollsten Leistungen. Lilly sprang 1,54m hoch (529Pkt), kam im Ballwurf auf 47,00m (523Pkt) und über 60m Hürden auf 10,62s (519Pkt). Anna Brüggemann (TuS Oeventrop) steuerte über 75m in 10,79s (447Pkt) und im Weitsprung mit 4,09m (446Pkt) wichtige Punkte zum Ergebnis bei. Gleiches taten Marie Denz (TV Herdringen) mit 4,27m (467Pkt) im Weitsprung, sowie Sophia Schulte-Sprenger und Julia Vonnahme (beide VfL Fleckenberg) in 2:42,90min (446Pkt) bzw. 2:44,19min (440Pkt) über 800m.

Mit noch etwas größeren Hoffnungen können die WK U12 und MK U12 den Endkämpfen entgegensehen. Mit 4676Pkt bzw. 4181Pkt und einem damit verbundenen 4. bzw. 5. Rang haben sich beide Teams eine gute Ausgangsposition erarbeitet.

Bei den Mädchen erreichten 4 Sportlerinnen 400Pkt und mehr. Fiona Lenzen (TV Schmallenberg) kam im Weitsprung auf 3,94m (428Pkt) und über 50m auf 7,88s (408Pkt). Vereinskameradin Fiona Kampmann sprang 3,87m (420Pkt) weit und lief die 800m in 2:49,71min (415Pkt). Über die gleiche Strecke kam Lya Bourgund (TV Schmallenberg) auf 2:52,28min (405Pkt). Im Schlagballwurf erreichte Sophie Kemper (TV Neheim) 32,50m (420Pkt).

Bei den Jungs sammelte Jonas Dorenkamp (TV Neheim) die meisten Punkte für die Mannschaft ein. Jonas kam im Weitsprung auf 3,98m (385Pkt), über 50m auf 7,80s (379Pkt) und im Hochsprung auf 1,30m (373Pkt). Die höchste Punktzahl erlief Adrian Schmidt (VfL Fleckenberg) über 800m mit einer Zeit von 2:39,24min (419Pkt). Alexander Pöttgen (TuS Niedereimer) erreichte im Weitsprung 3,65m (347Pkt) und über 50m 8,18s (336Pkt).

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich in Menden vorerst alle Mannschaften die Möglichkeit geschaffen haben, bei den Endkämpfen dabei zu sein. Bisher haben 11 Qualifikationswettkämpfe stattgefunden. Es ist durchaus noch mit einigen Vorkämpfen zu rechnen. So muss bis Anfang September abgewartet werden, welche Mannschaften endgültig Ende September in Kreuztal an den Start gehen können.