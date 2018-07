Straße frei für Runde zwei!

Die internationale ADAC Zurich Westfalen Klassik geht zum zweiten Mal an den Start.

Es knattert und brummt. Es riecht nach Benzin und Schmieröl. Die Fahne an der Startlinie senkt sich und dann geht es los. Das Gefühl, einen Oldtimer über kurvige Straßen durch die wunderschöne Landschaft des Sauerlands zu fahren, lässt sich schwer beschreiben. Man muss es erleben!

Sauerland, du schönes Land

Die Chance genau das zu erleben, haben Oldtimer Fans aus der ganzen Welt jetzt wieder in und um den Kurort Bad Sassendorf. Vom 6. – 9. September 2018 rollt die zweite Auflage der ADAC Zurich Westfalen Klassik durch Bad Sassendorf, Warstein, Soest, Arnsberg und viele weitere Städte. Das Sauer-land bietet dafür ideale Voraussetzungen: wunderschöne Straßen, die sich durch Wälder, Wiesen und Berge schlängeln. Vorbei an Burgen, Schlössern und Seen.

Moor, Sole und Pferdestärken

In diesem Jahr bekommt die Oldtimerrallye einen Bonus: eine Etappe mehr und somit 460 km. Vergangenes Jahr waren es 320 km. Noch mehr Zeit für Fahrspaß also.

Start und Ziel jeder Etappe ist der Kurpark im staatlich anerkannten Moor- und Solebad Bad Sassendorf.

Klares Ziel für alle Teilnehmer: jeden Kilometer so richtig genießen- egal, ob man nun die Landschaft genauer betrachten möchte oder sportlich fahren will. Orientierungsaufgaben wird es auch in diesem Jahr nicht geben.

Idealer Begleiter für Fahrer und Beifahrer: das professionelle Bordbuch, in dem quasi jeder Meter der Strecke detailliert zu finden ist. Und für die Besucher und Zuschauer gilt: noch näher dran als hier geht gar nicht! Bei jeder Etappe gibt es Gelegenheiten mit Fahrerinnen und Fahrern zu sprechen und die wunderschönen Autos mal kurz unter die Lupe zu nehmen.

Zu Lande, zu Wasser und in der Luft

Gleich zum Auftakt heißt es am Donnerstag dem 6. September: ganz nah am Wasser gebaut. Allerdings ist das kein Grund zum Weinen, sondern gemeint ist die Staumauer der Möhnetalsperre. Die Prologfahrt führt direkt daran vorbei. Herrlicher Ausblick garantiert. Wunderbare Strecken tief durch die sauerländischen Wälder warten am zweiten Tag – nach dem offiziellen Startschuss. Sonderprüfungen inklusive.

Richtig voll werden die Straßen dann am Samstag den 8. September. Zum ersten Mal wird die Bad Sassendorf Classic in dieses große Oldtimer Festival integriert. „Wo wir sind, ist oben!“, heißt es an diesem Tag auch, wenn die ADAC Zurich Westfalen Klassik und die Bad Sassendorf Classic gemeinsam Mittagsrast bei der Warsteiner Montgolfiade machen. Über 200 Oldtimer und 200 Heißluftballons gleichzeitig erleben- das ist weltweit einzigartig.

Volles Programm hoch drei

Doch ADAC Zurich Westfalen Klassik und Bad Sassendorf Classic allein sind immer noch nicht genug. Deshalb kommt am Sonntag, den 9. September noch ein Highlight hinzu: die ADAC Classic im Park. Am „Tag des offenen Denkmals“ präsentieren Oldtimer-Fans dabei mehr als 200 Fahrzeuge aus fast einem Jahrhundert Automobilgeschichte. Teil des rollenden Museums sind aber nicht nur Autos mit Geschichte, sondern auch Motorräder und Traktoren. Alles was Räder, blinkenden Chrom und einen schnaufenden Motor hat, ist dabei. Beim „Concours d’Élégance“ auf der Kurpromenade prämieren die Besucher ihren Liebling aus dem Kreis der Fahrzeuge, die an den Tagen zuvor an der ADAC Zurich Westfalen Klassik teilgenommen haben.

„Ich habe halt dieses Oldtimer-Enthusiasten-Virus!“

Cheforganisator Bernhard Jühe freut sich riesig darüber, dass die ADAC Zurich Westfalen Klassik jetzt schon in die zweite Runde geht. Das eine Jahr seit der ersten Auflage ist unheimlich schnell vergangen. Nach der Rallye ist eben vor der Rallye. Das Ziel für dieses Jahr ist, die ADAC Zurich Westfalen Klassik sogar noch besser zu machen und sowohl Teilnehmern, als auch Zuschauern ein unvergessliches Erlebnis zu schenken. Vor fast 20 Jahren hat Bernhard Jühe dieses „Oldtimer-Enthusiasten-Virus“ befallen, wie er es mit einem Lächeln auf den Lippen nennt. Oldtimer bieten die Chance, Geschichte lebendig zu machen und auf die Straße zu bringen – und jeder, der das mal erlebt hat, wird sicher verstehen, wie sich das „Oldtimer-Enthusiasten-Virus“ anfühlt.

Informationen

Zugelassen sind bei der 2. Internationalen ADAC Zurich Westfalen Klassik Oldtimer bis Baujahr 1988 und Youngtimer bis Baujahr 1998, die dem Technischen Reglement des Weltverbands der Oldtimerclubs FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) entsprechen.

Weitere Informationen zu Anmeldung, Streckenverlauf und Zeitplan sind erhältlich unter www.adac.de/westfalen-klassik und 0231 5499-235.