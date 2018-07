Kunsthandwerk und mehr …

7.-8. Juli 2018 in Winterberg

In Winterberg ist immer Saison – unzählige Sportmöglichkeiten und eine sagenhafte Natur, die rund um die Ferienwelt viele Gesichter hat – all das ist Winterberg. Bummeln und shoppen, Kaffee trinken und gut essen, diese Stadt ist immer ein Erlebnis.

Auf Entdeckungstour entlang berühmter Sportstätten, beeindruckender Naturdenkmäler und historischer Relikte – das lässt keine Langeweile aufkommen, ebenso die kulturellen und sportlichen Veranstaltungen oder Open Air Konzerte im Rahmen des Winterberger Musiksommers, laden zum Verweilen ein. Der Marktplatz liegt mitten im Herzen der schönen Innenstadt Winterbergs und ist ein Ausflugsziel weit über die Region hinaus.

Ein Kunsthandwerkermarkt findet am Wochenende vom 7. Juli bis 8. Juli 2018 jeweils von 11 bis 18 Uhr auf dem Markplatz in der Unteren Pforte in Winterberg statt, der Eintritt ist frei. Das Angebot der Aussteller ist breit gefächert und hat für jeden etwas zu bieten: Gartenaccessoires, Schmuck, leckeres für die Küche – all dies ist nur ein kleiner Einblick davon, was Sie an beiden Tagen erwarten wird. Der Stadtmarketingverein Winterberg freut sich, einen so engagierten Ausrichter des ersten Erlebnismarktes in Winterberg gefunden zu haben. „Mit dem Kunsthandwerkermarkt bringen wir eine Abwechslung zum Winterberger Wochenmarkt,“ so Stadtmarketing-Geschäftsführer Michael Beckmann. Der Kunsthandwerkermarkt ist das erste Projekt aus Reihe „Erlebnismärkte“, das Beckmann im Rahmen der Mitgliederversammlung vorgestellt hat.

Kurzfristige Anmeldungen von Ausstellern, auch von „Hobbykünstlern“, werden gerne noch entgegen genommen.

Weitere Informationen rund um die Veranstaltung in Winterberg gibt es im Internet unter www.kunsthandwerkermesse.de oder telefonisch unter 0151 57693396.