35 Grundschulkinder aus Bad Fredeburg werden am Freitag, 06. Juli 2018 wieder zu kleinen Musicaldarstellern. Um 17:00 Uhr lädt die Chor-AG der Kath. Grundschule Fredeburg zur großen Aufführung des Kinder-Musicals „Felicitas Kunterbunt“ in das Kurhaus Bad Fredeburg ein.

Das Musical erzählt von den Bewohnern einer Spielzeugtruhe, die friedlich zusammen leben, bis eines Tages ein neues Spielzeug auftaucht: Felicitas! Die Neue wird schnell ausgegrenzt, weil sie bunt, schrill und eine Fremde ist. Felicitas‘ Versuche, in ihrem neuen Heim Freunde zu finden, scheitern an Arroganz, Angst und Missgunst der anderen. Da greift Rabador, der große Zauberer, ins Geschehen ein. Er versperrt die Truhe und damit das Zuhause aller mit einem Zauberschloss. Bald wird klar, dass der passende Schlüssel nicht im Kinderzimmer zu finden ist. So begeben sich Felicitas und der Detektiv Franz Findig mit Hilfe eines Zauberbuchs auf eine Reise um die Welt, um von jedem Kontinent der Erde ein Stück für den geheimnisvollen Schlüssel zusammen zu tragen.

Auf ihrem musikalischen Abenteuer begegnen sie wilden Piraten, stolzen Indianern, einem weisen Drachen und noch vielen anderen. Aber ob sie erkennen können, dass nur gemeinsames Handeln und ehrliche Freundschaft sie zum Ziel führen werden?

Nach den tollen Erfolgen mit den Musicals „Tuishi Pamoja“ (2014), „Rotasia“ (2015), „Leben im All“ (2016) und „Winnie Wackelzahn“ (2017) stand schnell fest, dass die Chor-AG auch in diesem Jahr wieder ein Musical auf die Beine stellen möchte. Seit Januar proben die Kinder im Alter zwischen sieben und elf Jahren unter der Leitung von Lehrer Nils Albers einmal wöchentlich fleißig für ihren besonderen Auftritt.

Der Eintritt ist frei. Um eine kleine Spende für die zukünftige Arbeit der Chor-AG wird gebeten. Bereits ab 16:00 Uhr laden der Förderverein und die Schulpflegschaft zu Kaffee und Kuchen im Kurhaus ein. Zudem präsentieren die Schülerinnen und Schüler der Grundschule ihre Ergebnisse der schulinternen Projekttage mit dem Thema „Rund um die Welt“, die mit diesem Musical ihren Abschluss findet.