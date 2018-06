Sven Hültenschmidt vom LAC Veltins Hochsauerland erkämpft 2 x Vize Westfalenmeistertitel bei den U16 Meisterschaften in Paderborn

Dem Westfalenmeister im Blockmehrkampf Sprint/Sprung Sven Hültenschmidt gelang es am letzten Wochenende im Ahornsportpark in Paderborn 2 Vizetitel mit ins Sauerland (TV Herdringen) zu bringen.

Im Hochsprung der M14 kam er mit guten 1,72 auf Platz 2. Adrian Böhme vom LAV Bünde, der ebenfalls eine Höhe von 1,72 im Hochsprung verbuchte, entschied auf Grund weniger Fehlversuche den Wettkampf knapp für sich.

Im Speerwurf kam Sven im dritten Versuch mit einer persönlichen Bestleistung von 41,15m auf Platz 2.

Eric Irmler (LAC Veltins Hochsauerland/TV Schmallenberg) erreichte in der Altersklasse M15 im Weitsprung einen hervorragenden 3. Platz mit einer Weite von 5,65m. Weiterhin unterstrich er seine gute Form und erreichte mit einer Vorlaufzeit von 11,93s das A-Finale über die 100m. Dort bestätigte er mit 11,94 s seine Leistung und wurde mit einem 6. Platz belohnt.

Tim Bünner (LAC Veltins Hochsauerland/TV Calle) erreichte im gleichem Wettkampf den B-Endlauf. Hier erreichte er mit guten 12,41 einen 2. Platz.

Amy Jo Schönfelder (LAC Veltins Hochsauerland/TV Neheim) lief die 300m Hürden in der Altersklasse W15 in neuer persönlicher Bestzeit von 51,84s auf einen tollen 6. Platz. Im 100m Lauf kam sie mit 14,31s über den Vorlauf leider nicht hinaus.

Charlotte Nockemann (LAC Veltins Hochsauerland/TUS Oeventrop) lief in der W15 die 300m in guten 45,20 auf Platz 6. Ihre Vereinskameradin Melina Brüggemann lief die 100m in der W14 in14,07 nur knapp über ihrer persönlichen Bestzeit.

Paula Schürmann W14 ebenfalls vom TuS Oeventrop lief mit 2,36,80 auf Platz 18.

Die Teilnahme an den Westfalenmeisterschaften der U16 in Paderborn rundeten die WUJ16 mit der 4x100m Staffel in einer Zeit von 53,99s und einem 17. Platz von 25 teilnehmenden Staffeln ab.