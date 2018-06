Reister Markt 2018 – Anmeldung zur Bezirkstierschau

Die Bezirkstierschau findet im Rahmen des Reister Marktes am Samstag, den 25. August statt. Ausgestellt werden in diesem Jahr neben Nutztieren wie Milchvieh, Fleischrinder und Pferde, auch wieder die Kleintierschau mit Kaninchen und Geflügel in der Schützenhalle.

