38. Schmallenberger Sauerland „Wanderwoche“ vom 24. bis 28. Juli 2018 Schmallenberg.

Bereits zum 38. Mal findet die traditionelle „Schmallenberger Sauerland „Wanderwoche“ statt. Von Dienstag 24. bis Samstag 28. Juli sind insgesamt fünf Tageswanderungen durch das „Land der Tausend Berge“ geplant. Die landschaftlich reizvollen Wandertouren, der bei Gästen wie Einheimischen beliebten Veranstaltung, wurden mit Hilfe des Sauerländischen Gebirgsvereines erstellt und werden jeweils von fachkundigen Wanderführern begleitet. Gestartet wird an jedem Tag um 09.30 Uhr, es stehen eigens ausgearbeitete Busfahrpläne zu den Startpunkten zur Verfügung. Die erste Tagesetappe am Dienstag führt über den Niedersorper Rundweg N3. Am Mittwoch wird über den Sauerland Höhenflug von Bad Fredeburg bis Bremke gewandert und an Tag drei startet die Wanderroute in Niederberge bei Meschede. Das Wanderziel ist an diesem Tag Grevenstein. Eine Wanderung von Kückelheim bei Eslohe bis nach Bracht steht am Freitag auf dem Programm. Die Abschlusswanderung am Samstag, 28. Juli, führt von Vorwald nach Latrop, wo die Woche mit der Verleihung der Wandernadeln gemütlich ausklingt. Interessierte Wanderer erhalten das Programmheft mit Busfahrplan bei der Gästeinformation Schmallenberger Sauerland, Poststraße 7 in Schmallenberg, bei allen örtlichen Verkehrsvereinen oder unter www.schmallenbergersauerland.de.