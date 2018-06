Zukunftsperspektive EXTRA – „Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele“

Zum 200. Geburtstag von Friedrich Wilhelm Raiffeisen startete die Volksbank Bigge-Lenne eine ganz besondere Aktion: Die Zukunftsperspektive EXTRA, die Kindergärten aus der Region dazu aufforderte, sich mit ihren Projektideen zu bewerben.

34 Kindergärten hatten sich Gedanken gemacht und verschiedenste Projektideen eingereicht. Die besten zehn wurden heute in Habbels Kulturbühne und Eventlocation in Schmallenberg geehrt.

Zur zweistündigen Preisverleihung am Nachmittag waren natürlich auch diejenigen geladen, denen die Projekte zugute kommen sollen: die Kinder. Und so wurden sie schon mit einer Tüte frischem Popcorn am Einlass empfangen, bevor wenig später das unterhaltsame Programm mit Bauchredner und und Eventmoderator Michael Schürkamp begann. Mithilfe von Handpuppe Horst, einem seiner lustigen Begleiter auf der Bühne, gab er kurzweilig die von einer Fachjury ausgewählten Gewinner bekannt.

Insgesamt 20.000 Euro Preisgeld hatte die Volksbank Bigge-Lenne zur Verfügung gestellt, die gestaffelt an die besten zehn Einrichtungen verteilt wurden.

Platz 1 belegte dabei der St. Gertrudis Kindergarten aus Oberkirchen. Ihre Projekt Idee: das Turnen spannender machen mithilfe einer Kletterwand, einem Trampolin, einer Rutsche und einem Bällebad. Dafür entwickelte sie nicht nur eine kreative Projektpräsentation, sondern bastelten außerdem einen Heißluftballon, der die Wünsche der Kinder direkt in die Volksbank und heute auch auf die Bühne transportierte.

Der Elternverein Lennestadt-Grevenbrück e.V. durfte sich über Platz 2 freuen. Das Wunschprojekt hier: eine neue Musikanlage. Hierfür hatten die Kinder ein selbstkomponiertes Lied einstudiert und mit einem Video festgehalten.

Das Projekt des katholische Kindergartens St. Antonius aus Schmallenberg stand ganz im Zeichen der Umwelt. „Schule-Kita der Zukunft“ hieß ihr Projekt und in einem Video wurde deutlich, welche spannenden Naturprojekte bisher shcon realisiert wurden.

Aber auch alle anderen Platzierten Kindergärten bestachen mit kreativen Projekten und machten es der Jury nicht leicht. „Heute sind alle Sieger“, stellte Regionalmarktleiter Christoph Schmidt am Ende fest.