betterplace.org ist Deutschlands größte Online-Spendenplattform und ist regional durch ehrenamtliche Botschafter vertreten. Ab sofort finden für das Hochsauerland in Meschede regelmäßig offene kostenlose Info-Sprechstunden zur Nutzung der Plattform statt. Diese richten sich an gemeinnützige Vereine, Organisationen und Interessierte, die betterplace.org bereits für ihre Projekte nutzen oder kennenlernen möchten. Die erste Sprechstunde ist am 23.06.2018 von 15.00 bis 17.00 Uhr. Das Büro in der Emhildisstr. 1 in Meschede wird von BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN zur Verfügung gestellt.

Das ehrenamtliche regionale Botschafterteam von betterplace.org gibt Ratschläge und Tipps zum Thema „Online Fundraising“ und informiert über die Plattform www.betterplace.org. Egal ob kleine oder große Organisationen aus der Region – allen wird gezeigt, wie sie digital noch stärker auftreten können, um mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung für ihre Hilfsprojekte zu bekommen.

Es wird zum Beispiel gezeigt, wie ein Hilfsprojekt bei bei betterplace.org eingestellt und attraktiver gestaltet werden kann oder wie Aktionen auf der eigenen Website und Facebook eingebunden werden können.

Über betterplace.org:

betterplace.org ist Deutschlands größte gemeinnützige Online-Spendenplattform. Seit der Gründung 2007 wurden über die Plattform mehr als 60 Millionen Euro an rund 26.000 soziale Projekte in über 180 Ländern gespendet.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.betterplace.org