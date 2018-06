Meschede. Zum StadtStrand lädt das Team vom Stadtmarketing Meschede alle Sandliebhaber vom 2. Juli bis zum 31. August in die Mescheder Innenstadt ein. Die 80 Quadratmeter Sand am neuen Standort in der Ruhrstraße locken kleine wie große Gäste zu einem erlebnisreichen Programm und zu vielen sonnigen Nachmittagen im Sand. Während die Großen entspannt die Seele baumeln lassen und die Stadt erkunden, haben die Kleinen Großes vor. Schatzsuche, Zaubern oder Basteln sind nur einige Aktivitäten, die während dieser Zeit von verschiedenen Kinder- und Jugendeinrichtungen aus Meschede angeboten werden. Sollte das Strandwetter einmal ausbleiben und somit eine Veranstaltung ausfallen, wird ein Ausweichtermin gesucht und in der Presse bekannt gegeben. Das Programm ist im Internet unter www.stadtmarketing-meschede.de zu finden. Ein Dank gilt den Unterstützern, die den StadtStrand aufbauen und ermöglichen – Peter Horst GmbH, Bauking Südwestfalen und Wiese Holz GmbH & Co. KG.

Interessierte, die selbst einen Programmpunkt gestalten möchten, sind stets willkommen – und eingeladen, sich per E-Mail unter stadtmarketing@meschede.de zu melden.

Programmpunkte



Freitag | 6. Juli | 15 – 16 Uhr

Falken HSK – Basketball, Bogen- & Torwandschießen

Dienstag | 10. Juli | 15 – 18 Uhr

aki Meschede – Strandspiele

Donnerstag | 12. Juli | 14 – 17 Uhr

AWO Kindergarten „Kleine Wolke“ – Freundschaftsarmbänder basteln

Freitag | 13. Juli | 15 – 16 Uhr

Falken HSK – Basketball, Bogen- & Torwandschießen

Montag | 16. Juli | 9 – 12 Uhr

Kindergarten Pusteblume

Dienstag | 17. Juli | 14 – 17 Uhr

Meddy Winter – Spiel- und Spaßnachmittag für Kinder und Jugendliche von 6 – 11 Jahren

Freitag | 20. Juli | 15 -16 Uhr

Falken HSK – Basketball, Bogen- & Torwandschießen

Dienstag | 24. Juli | 14 -17 Uhr

Meddy Winter – Spiel- und Spaßnachmittag für Kinder und Jugendliche von 6 – 11 Jahren

Freitag | 27. Juli | 10 -16 Uhr

Deutscher Kinderschutzbund – kreatives Basteln

Dienstag | 31. Juli | 14 – 17 Uhr

Meddy Winter – Spiel- und Spaßnachmittag für Kinder und Jugendliche von 6 – 11 Jahren

Freitag | 10. August | 10 -14 Uhr

Zaubern mit Magic Steffen