Golfclub Brilon überreicht Spende an den DRK Kreisverband Brilon

In der vergangenen Woche überreichte der Golfclub Brilon dem DRK Kreisverband Brilon eine Spende in Höhe von 500 Euro. DRK Geschäftsführer Thorsten Rediger nahm den Scheck von Präsident Peter Stickel und Initiatorin Rosi Baumann entgegen. Die Spende wurde im Rahmen eines Golfturniers gesammelt und dann großzügig aufgerundet. „Wir wissen, wie wichtig die Arbeit des DRK ist. Deshalb haben wir uns entschieden, die vielfältigen Aufgaben mit unserer Spende zu unterstützen“, so Rosi Baumann.

Das Geld wird für die Wartung und Instandhaltung der verschiedenen Einsatzfahrzeuge des DRK verwendet. Damit können die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer dann Sanitätsdienste auf kleinen und großen Veranstaltungen durchführen, den Rettungsdienst im HSK bei Einsatzspitzen unterstützen oder im Katastrophenschutz helfen. Geschäftsführer Thorsten Rediger: „Wir freuen uns sehr über die Spende des Golfclubs und möchten uns bei allen Teilnehmern des Golfturniers herzlich dafür bedanken.“

Auch in Zukunft will der Golfclub den DRK Kreisverband Brilon weiter unterstützen. Aktuell wird beispielsweise ein Erste-Hilfe-Kurs für die Mitglieder des Golfclubs geplant.