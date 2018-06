Historischer Flugsportverein Sauerland am Flugplatz Meschede-Schüren gegründet

Meschede-Schüren. Letzten Sonntag (10.06.18) trafen sich rund 30 fluginteressierte Sauerländer in der alten Fliegerklause am Flugplatz Meschede-Schüren zur Infoveranstaltung eines neu zugründenden Oldtimerflugvereins. Der älteste Teilnehmer der Gründungsversammlung war 95.

Das Gründungspapier des „Historischer Flugsportverein Sauerland“ unterschrieben 15 Gründungsmitglieder, die dann auch stimmberechtigt waren.

Zum ersten Vorsitzenden wurde Segelfluglehrer Pascal Kirtz (31) aus Bestwig-Ostwig gewählt. Zweite Vorsitzende ist Ute Kirtz-Hackenberg, Meschede und Geschäftsführer Jörg Kirtz, Medebach. In den Beirat wurde gewählt Frank Hofmann, Oeventrop als Technischer Leiter und Bodo Kirtz, Meschede als Archivar. Der Posten des Kurators, für ein späteres Museum, wurde noch nicht besetzt. Jetzt folgt die Eintragung in das Vereinsregister und die Anerkennung als gemeinnütziger Verein wird beantragt.

Der Bürgermeister der Stadt Meschede Christoph Weber und MdL Mathias Kerkhoff waren anwesend, und sprachen Ihre Grußworte zur Unterstützung des Vereins aus.

Demnächst wird es regelmäßig einen Stammtisch geben, um weitere Zeitzeugenberichte auszutauschen.

Der „Historische Flugsportverein Sauerland“ will die Geschichte der Fliegerei, speziell des Segelflugs, im Sauerland dokumentieren und bewahren. Eine Wiege des Segelfluges hat in Schüren bei Meschede gestanden. Dort befand sich eine Werkstattleiterschule. Tausende Flugschüler haben hier das Fliegen erlernt und viele Hundert Werkstattleiter den Bau und die Wartung von Segelflugzeugen. Das denkmalgeschützte Gebäude soll in der Substanz erhalten und die Nutzung über die Jahre muss noch dokumentiert werden. Historisches Fluggerät soll rekonstruiert und wenn möglich flugfähig gemacht werden. Ebenso sollen alte Startarten und sonstiges Gerät für die Nachwelt bewahrt werden. Geplant ist ein Museum einzurichten um die Geschichte der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Das alles sind ehrgeizige Ziele, die nur zusammen angegangen werden können. Daher werden noch weitere tatkräftige Zeitzeugen und Luftsportinteressierte gesucht.

Weitere Infos unter www.fluggeschichte-sauerland.de

Pascal Kirtz: 0151-40005835

Jörg Kirtz: 0172-2565222