Das große Fußball- und Familien-Event im Medebacher Gewerbegebiet

Medebach. Die ANFOTEC Antriebstechnologie GmbH richtet am Sa., 30.06.2018 gemeinsam

mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Medebach den mittlerweile 4. Medebacher Anfotec- Cup im Street-Soccer aus.

Tolle Resonanz

„Wir sind alle 2 Jahre von der hohen Resonanz an Rückmeldungen positiv überrascht und

freuen uns, dass sich der Firmencup in Medebach seit dem Jahr 2013 etabliert hat. Es haben sich bereits 20 Mannschaften, zum Teil aus dem gesamten Bundesgebiet, angemeldet“, freuen sich die ANFOTEC-Geschäftsführer Christian Hast und Karsten Meissner bei der Vorstellung des Programms. kurzfristige Teilnahme noch möglich Unternehmen, die noch kurzfristig bei diesem Event im Gewerbegebiet „Holtischer Weg“ starten möchten, können sich noch bis zum 15.06.2018 bei Alexandra Schäfer unter Tel.: 02982/92998-21 oder info@anfotec-cup.de anmelden. Kooperationen zwischen mehreren Unternehmen sind selbstverständlich möglich. Gespielt wird auf zwei 12 x 18 Meter² großen Street-Soccer-Anlagen mit jeweils vier Spieler/innen ohne Torwart. Es kann nach Hallenregeln natürlich beliebig oft gewechselt werden. Eine Besonderheit ist es, dass in diesem Jahr der Untergrund Naturrasen sein wird.

Rahmenprogramm für Sportler, Fans und die ganze Familie

Neben Betriebsführungen durch die Räume der ANFOTEC GmbH wird es ein kunterbuntes

Rahmenprogramm mit Hip Hop-Vorführungen, Modenschau, Kinderschminken, Ponyreiten

und u. a. eine Hüpfburg geben. Vom Medebacher Marktplatz wird zudem von 12 bis 20 Uhr

stündlich ein Shuttle-Service eingerichtet.

Die Gäste und Aktiven erwarten ganztägig herzhafte Köstlichkeiten. Erstmals wird es ab dem späten Nachmittag auch eine große Cocktailbar mit coolen Drinks in chilliger Atmosphäre geben.

After-soccer-Party

Die Siegerehrung findet um 19:30 Uhr auf der großen Bühne vor den Hallen der ANFOTEC

GmbH statt. Bereits ab 18:30 Uhr sorgt die Live-Band „Daily Friday“ für Stimmung und die

after-soccer-Party kann beginnen.

Weitere Infos, alle Teilnehmer und den Spielplan finden Sie unter www.anfotec-cup.de.