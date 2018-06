5. Sauerland-Höhenflug-Trailrun in Sundern-Hagen ein großer Erfolg

Bereits zum 5. Mal fand am Sonntag, 10. Juni der Sauerland-Höhenflug-Trailrun statt. Bereits eine Woche vor dem Lauf konnte der Veranstalter vermelden: Alle Startplätze vergeben. Es werden 800 Starter/innen erwartet. Alleine auf die Königsetappe über die Halbmarathon-Distanz hatten sich über 450 Trailrunner gemeldet. Neben den langen Distanzen für die Erwachsenen waren zahlreiche Schüler beim Crosslauf am Start. Der Trailrun ist mittlerweile fest in der Laufszene etabliert und die vielen Teilnehmer kommen aus ganz NRW und angrenzenden Bundesländern. Am stärksten vertreten waren die „Teuto Runner“ aus dem Teutoburger Wald und der Laufsportverein Münster.

Bei warmen Witterung und 24 Grad gab es einen packenden Zweikampf beim Männer-Halbmarathon. Gesamtsieger wurde wie im Vorjahr Tim Dally in 1:21:55 Std., der damit exakt eine Sekunde hinter seiner Rekordzeit vom Vorjahr blieb und seinen Teamkollegen Jörg Heiner um knappe 9 Sekunden distanzierte (beide vom Sport Schneider Trail Team). Platz drei ging an Bernhard Deiß vom Recklinghäuser LC in 1:24:16 Std. Bei den Frauen sicherte sich Mara Lückert von der SG Wenden in einer Zeit von 1:44:26 Std. Platz eins. Die Plätze zwei und drei gingen an Ilka Busse (1:46:56 Std.) vom LSF Münster und Sonja Gabriel (1:47:11 Std.). Bester Lokalmatador vom SC Hagen-Wildewiese war Stephan Moschek als gesamt 7.

„Glückwunsch allen Läufern zur Ihren guten Leistungen und Danke für die Teilnahme. Die Resonanz zur Strecke und Organisation war klasse“, freut sich Peter Nolte vom Veranstalter und ergänzt: „Das gute Feedback sind unser Ansporn und ein Dank für die vielen freiwilligen Helfer. Wir versuchen uns stetig zu verbessern und den Trailrun aufzuwerten. In diesem Jahr hatten wir Dank der Unterstützung der Sponsoren eine hochwertige Startertasche mit Trailrun-Duschgel für alle Teilnehmer. Ohne die Unterstützung von der Fa. Menshen, der AOK, Baruerei Veltins, Volksbank und dem Sauerland Tourismus wäre das nicht möglich gewesen.

10 km Lauf und Schülerläufe für den Volksbank Sauerland gewertet

Der Trailrun war wieder Wertungslauf vom Volksbank Sauerland Lauf Cup für die Distanzen, 10 km (Erwachsene), 5 km (Jugend) und 1,7 bzw. 900 m (Schüler). Über die 10 km machte Franziska Flügge vom SC Hagen-Wildewiese das Rennen und gewann in 46:35 Minuten vor Melina Schöttes (SC Oberhundem, 47:39 Min.) und Carolina Hoff-Gerke (SC Hagen-Wildewiese, 50:13 Min.). Damit behält Franziska Flügge die Führung im Volksbank Sauerland Lauf Cup. Haile Fkadu vom VFL Fleckenberg gewann den 10 km Lauf der Männer in 36:56 Minuten mit 1:01 Min. vor Leonard Arnold vom SC Hagen-Wildewiese. Auf Rang drei folge Andre Kraus vom LAC Veltins Hochsauerland in 38:46 Mintuen. Fkadu trägt damit weiterhin das grüne Trikot des Gesamtführenden im Volksbank-Sauerland Laufcup. Über die 5 km Distanz hieß die Reihenfolge bei den Frauen: Sarah Schäperklaus vom LAC Veltins TV Neheim in 24:04 Minuten vor Jennifer Kiel und Susanne Homrighausen. Bei den Männern gab es einen Dreifacherfolg der heimischen Läufer: Phil Schmidt in 19:17 Minuten vor Malte Baehr und Aaron Appelhans.