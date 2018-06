An diesem Wochenende fand im Rahmen des Festivals DIE TEXTILE 2018 ein buntes Mitmach-Fest in der Stadthalle Schmallenberg statt. In der Stadthalle drehte sich an beiden Tagen alles um Handarbeit, Design und Kreativität. Dabei gab es verschiedene Angebote zum Mitmachen und Schauen. Besonderer Attraktionspunkt war zum „Welttag des Purzelbaums“ ein riesiges Himmelbett zum Purzelbäumeschlagen. Selbst der Bundestagsabgeordnete Prof. Dr. Patrick Sensburg ließ es sich beim offiziellen Rundgang mit Bürgermeister Halbe sowie den Festivalleiterinnen Dr. Andrea Brokmann und Christine Bargstedt am Sonntag nicht nehmen und schlug ein paar Purzelbäume für den angestrebten Rekordversuch von über 2.000 Purzelbäumen.

Höhepunkte am laufenden Band

Auch bei den weiteren Mitmachstationen fanden sich ganze Familien ein, ob beim Sinnesparcours, einer Verkleidungs-Selfie-Station, einem Textil-Quiz oder im Labyrinth. Zahlreiche Hobbygruppen, Organisationen und Einzelpersonen aus dem ganzen Schmallenberger Sauerland zeigten in Ausstellungen, Vorführungen von Kunst, Handwerk und Design ihr Können. Textiler Schmuck, Mode, Taschen, Kleidung, textile Objekte, Patchwork, Nähen und Sticken, Quilten, die Vielfalt textiler Angebote kannte keine Grenzen. In der offenen Werkstatt konnten Kinder, Jugendliche und Erwachsene verschiedene Textiltechniken ausprobieren: Filzen, häkeln, nähen, sticken, weben, drucken, alles was gefällt und Spaß macht. Christine Bargstedt von der Festivalleitung war dann auch mit den beiden Mitmachtagen sehr zufrieden: „Die Atmosphäre ist von Gemeinschaft und Inspiration geprägt. Besonders die Begegnungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer untereinander und mit den Besuchern waren voller Ideen und neuer Impulse. Toll, wer alles mitgemacht hat. Das Mitmach-Fest war ein begeisterndes Festival im Festival“.

Das Festival „DIE TEXTILE 2018“ in Schmallenberg läuft noch bis zum 10. Juni. Alle Infos über das Festival und das weitere Programm finden Sie auf der Website http://die-textile-schmallenberg.de