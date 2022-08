Wanderkarten für 2000 km Wanderwege

Neue Wanderkarten für das Schmallenberger Sauerland und die Ferienregion Eslohe. Foto: Sabrinity

Mit dem Ende der Gesundheitskrise ist es an der Zeit, Outdoor-Aktivitäten wie das Wandern zu genießen. In diesem Kontext werden die neuen Karten für das Schmallenberger Sauerland und die Ferienregion Eslohe vorgestellt. Für Naturliebhaber bieten Wanderungen die ideale Möglichkeit, allein oder in der Gruppe ins Freie zu kommen und die Natur zu genießen. In Ferien-Regionen wie dem Schmallenberger wurden in den vergangenen Monaten neue Wanderwege angelegt. Mehr dazu im Anschluss an diesen Artikel.

Schmallenberger Sauerland und Ferienregion Eslohe-Urlaub: Welche Optionen gibt es?

Für Wanderfreunde und Wagemutige sind das Schmallenberger Sauerland und die Ferienregion Eslohe ein wahres Paradies. Und mit der richtigen Ausrüstung und dem EcoFlow River Mini an Bord müssen Sie auch nicht mehr auf Ihre elektronischen Geräte verzichten. Außerdem stehen den Wanderern neue Karten zur besseren Orientierung zur Verfügung. Diese Karten wurden auf einen Maßstab von 1:25.000 gebracht. Neben Premium-Wanderwegen wie dem Rothaarsteig und dem Höhenflug, die für große Wanderungen geeignet sind, gibt es interessante Wege, die auf bestimmten Themen basieren. Die Golddorf- und WaldSkulpturen-Route, die hervorragend ausgeschildert sind, sind ein perfektes Beispiel dafür. Für moderne Wanderer haben die SGV Abteilungen und die Fremdenverkehrsämter der betreffenden Regionen diese Karten im Sinne des modernen Wanderns erstellt. Diese Karten enthalten Parkplätze und Bushaltestellen, Ausflugsziele, die markiert sind. All diese Beiträge tragen dazu bei, die individuelle Wanderplanung zu verbessern. Es sollte auch erwähnt werden, dass die Arbeiten und Änderungen an den neuen Karten ehrenamtlich und mit Unterstützung lokaler Wanderexperten durchgeführt wurden. Diese Hilfe war sehr wertvoll, da es sich um ein großes Gebiet mit über 2000 km Wanderwegen handelt, das für alle möglichen Aktivitäten geeignet ist. Tatsächlich kann man hier sportliche Aktivitäten wie Trekking, Klettern, Radfahren, Kanufahren und Wandern ausüben. Zu diesen Aktivitäten kann man noch die Übungen in der Halle hinzufügen. Alles ist darauf ausgerichtet, den Einheimischen, Gästen und Urlaubern die Natur näher zu bringen, während sie aktiv unterwegs sind. In diesen neuen Programmen werden die Kinder nicht zurückgelassen. Sie können spielerische und sichere Aktivitäten durchführen.

Wo sind die neuen Wanderkarten für die Regionen Schmallenberger Sauerland und Ferien von Eslohe erhältlich?

Wenn Sie sich für diese Angebote entscheiden, ist die erste Frage, die Sie sich stellen, wo Sie die Karten bekommen können. Die Tourismusbüros der betreffenden Regionen, die Gastgeber und der heimische Buchhandel haben die Karten zum Handelspreis vorrätig. Es ist auch möglich, sich per E-Mail oder Telefon an das Tourismusbüro der Region Schmallenberger Sauerland zu wenden. Eine weitere Bezugsmöglichkeit: das Buch online kaufen, sobald Sie Ihre Unterkunft bei einem Gastgeber gebucht haben. So muss man für die 2000 km neuen Wanderwege weniger als ein Dutzend Euro ausgeben. Darüber hinaus verfügt das Fremdenverkehrsamt über zahlreiche kostenlose Wanderunterlagen. Auch diese Karten sind gut gestaltet und zeigen alle Vorzüge der Region. Durch das Einscannen von QR-Codes kann man auch auf eine digitale Version der Wanderrouten zurückgreifen.

Was gibt es in der Region Schmallenberger Sauerland zu entdecken?

Das Sauerland wird auch als das Land der 1000 Berge bezeichnet, die den Reisenden faszinierende Abenteuer bieten. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Freizeitparks, die zur Auflockerung des Aufenthalts beitragen können. Im Osten des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen kann man eine beeindruckende Bergkette erkunden: den mit 843 Metern höchsten Gipfel, ausgedehnte Wälder und grandiose Talsperren. So eignet sich die Region für Wanderungen und andere Aktivitäten wie Alpinski und Skilanglauf an den Berghängen. Darüber hinaus überrascht in dieser Region ein Bergbaumuseum. Seit 1518 werden hier Mineralien wie Kupfer und Zink abgebaut. Bei der Einfahrt in den 270 Meter tiefen Besucherschacht können Sie die Arbeit der Bergleute in früherer Zeit nacherleben. Zudem gibt es einen 10 km langen Wanderweg rund um das Bergbaudorf Ramsbeck, der sich hervorragend für eine Wanderung eignet. Dieser Weg führt zu den Stollen und den veralteten Einrichtungen der Mine. Empfehlenswert ist auch ein Abstecher zum Gaskamin am Bastenberg, der das Dorf mit 20 Metern Höhe überragt. Auch im Freizeitpark „Fort Fun Abenteueurland“ können Wanderer spannende Abenteuer erleben. In dem Freizeitpark erstrecken sich mehr als 40 Attraktionen auf einer Fläche von 75 Hektar. Im Winter steht sogar eine Skipiste für die Liebhaber dieses Sports zur Verfügung. Andere Aktivitäten wie die Achterbahn und die Bojenstrecke in den Stromschnellen des Rio Grande bieten den Reisenden das nötige Adrenalin, um eine tolle Zeit zu verbringen. Während des Aufenthalts ist es auch möglich, Orte wie das Kloster Grafschaft zu besuchen. Dieses befindet sich im Süden des Kreises Hochsauerland. Das Gebäude, das in den 1072er Jahren erbaut wurde, beherbergt heute den Sitz der Barmherzigen Schwestern des Heiligen Karl Borromäus. In der weiteren Umgebung befindet sich der Panorama Sauerland Wildpark, der besonders für Familienreisen geeignet ist. Es handelt sich um ein Wildgehege, mit natürlicher Vegetation und Tieren wie Wölfen, Luchsen, Bisons.

Einige wesentliche Elemente einer Wanderung

Je nach Art der Wanderung gibt es eine geeignete Ausrüstung. So ist es z. B. bei einer Bergwanderung am wichtigsten, dass man sich wohlfühlt. Dazu braucht man die richtigen Schuhe, damit man keine Blasen bekommt. Wenn die Schuhe hingegen neu sind, gibt es eine wirksame und erschwingliche Methode: „das Strapsen“. Es ist nämlich äußerst wichtig, dass ein Wanderschuh bequem ist, damit man sich nicht verletzt. Damit die Schwierigkeit einer Wanderung gemildert wird, muss die Sohle des Schuhs von guter Qualität sein. Das bedeutet, dass sie gut vernäht sein muss und auf einem Vibram Gelände nicht rutschen darf. Neben guten Schuhen braucht man auch Wanderstöcke, damit man leicht bergauf und bergab gehen kann. Diese Ausrüstung ist sehr nützlich, wenn man schweres Gepäck mit sich führt, damit die Gelenke nicht geschädigt werden. Ein weiteres wichtiges Element für eine sichere Wanderung ist der Rucksack. Zu diesem Zweck sollte man einen Rucksack mit einem großen Fassungsvermögen, mindestens etwa 30 Liter, bereithalten. Dieser muss jedoch gut verarbeitet und strapazierfähig sein. Wandern ist eine sehr beliebte Aktivität für Naturliebhaber. Es ist die Gelegenheit für sie, die Wunder zu entdecken, die sie zu bieten hat. Für Anfänger empfiehlt es sich jedoch, neben dem Erwerb einer Wanderkarte auch die Dienste eines Führers zu mieten.