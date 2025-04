200 Jahre Schützengesellschaft Winterberg

Ein Jubiläum, das verbindet

Ein solches Jubiläum erlebt man nur einmal: Die Schützengesellschaft 1825 e. V. Winterberg feiert in diesem Jahr vom 12. bis 15. Juni ihr 200-jähriges Bestehen. Seit zwei Jahrhunderten ist sie ein zentraler Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in Winterberg. Generationen von Schützenbrüdern haben das Vereinsleben geprägt, Feste gefeiert und die Tradition weitergegeben. Nun ist es an der Zeit, diesen besonderen Anlass gebührend zu zelebrieren!

Neugründung nach dem Krieg

Doch nicht immer war die Geschichte der Schützengesellschaft nur von Feierlichkeiten geprägt. Besonders die Weltkriege stellten den Verein vor große Herausforderungen. Nach dem Zweiten Weltkrieg musste die Gesellschaft 1948 neu gegründet werden, da Schützenvereine zuvor von den Besatzungsmächten verboten worden waren. Karl Schmitt (Kronenberg) übernahm damals als erster Vorsitzender die Leitung. 1949 folgte das erste Vogelschießen nach dem Krieg – allerdings nicht mit Gewehren, denn die waren verboten. Stattdessen mussten alle Schreiner unter den Mitgliedern Armbrüste anfertigen und kostenlos zur Verfügung stellen. Ein kreativer Einfallsreichtum, der zeigt: Winterberger Schützen lassen sich von nichts aufhalten!

Ein Fest, das Generationen verbindet

Egal, wie turbulent die Zeiten auch sein mögen, die Schützenbrüder halten an ihrer Mission fest: Ein Fest zu bieten, das Menschen zusammenbringt und Begegnungen ermöglicht. Denn genau das ist das Schützenfest eine Zeit, in der Jung und Alt gemeinsam feiern.



Schon vor 25 Jahren wurde dieser Gedanke in der Chronik zum 175-jährigen Jubiläum festgehalten. Edgar Liedmann und Günther Bartz schrieben damals: „In einer Zeit, in der sich vieles verändert, wollen wir alles dafür tun, Tradition und Moderne unter einen (Schützen-)Hut zu bekommen. Das Schützenfest soll auch im nächsten Jahrtausend noch immer das Fest der Feste sein, denn hier können Alt und Jung bei Blasmusik und Tanz für eine Weile die alltäglichen Sorgen vergessen, um so des Alltags Last leichter zu tragen.“

Diese Worte haben bis heute nicht an Bedeutung verloren. Die Verantwortlichen der Schützengesellschaft Winterberg betonen: „Man kann sicherlich behaupten, dass aufgrund der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 bis 2022 sowie der aktuellen Kriege in der Welt – insbesondere in der Ukraine und im Gazastreifen – diese Worte heute sogar noch mehr Gewicht haben als vor 25 Jarhren“



Quelle: Schützengesellschaft 1825 Winterberg e.V.

Ein unvergessliches Jubiläum

Mit dem 200-jährigen Jubiläum schreibt die Schützengesellschaft Winterberg ein weiteres Kapitel ihrer langen Geschichte. Neben dem traditionellen Schützenfest wird in diesem Jahr eine neue Festschrift veröffentlicht, die die vergangenen Jahrzehnte dokumentiert und für künftige Generationen bewahrt. Mit einer langen Geschichte geht die Schützengesellschaft Winterberg in eine ebenso spannende Zukunft – und stößt nicht nur auf Vergangenes, sondern auch auf viele weitere Jahre, in denen Feierfreude und Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen!