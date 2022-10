„20 Joore Do biste platt“ und „100 Jahre Radio in Deutschland“

Markus Hiegemann ist der Macher hinter der wöchentlichen Bürgerfunk-Radiosendung „Do biste platt“. Heute konnte er zusammen mit Museumsleiter Carsten Schlömer vom Briloner Stadtmuseum Haus Hövener sowie dessen Mitarbeiterinnen um Doris Tilly, nach wochenlanger Arbeit eine kleine Ausstellung zu zwei historischen Ereignissen eröffnen.

Vor zwanzig Jahren, am 6. Mai 2002 startete mit „Do biste platt“ die heute einzige plattdeutsche Sendung in Nordrhein-Westfalen. Trotz Höhen, Tiefen und Sendezeiten-Karussell hat sie in 20 Jahren immer den Montag als Sendetag behalten. Aus einer anfänglich monatlichen Sendung für Brilon ist schnell eine wöchentliche Reihe mit plattdeutschen, kulturellen Beiträgen aus dem Sauerland aber auch dem Rest des Landes geworden: mit vielen Kooperationspartnern, vom Briloner bis zum Sauerländer Heimatbund.

Vor 99 Jahren startete der Unterhaltungs-Rundfunk in Deutschland

Das zweite Ereignis ist der 29. Oktober 1923, dem Tag, an dem der allgemeine „Unterhaltungs-Rundfunk“ in Deutschland im Vox-Schallplattenhaus Berlin auf „drahtlos-telephonischem Weg“ auf Sendung ging. Da es bereits ab September 1922 einen Wirtschaftsrundfunk im Deutschen Reich gab, sind die 100 Jahre Radio heuer schon voll.

Zur Feier des Tages und zur Eröffnung der kleinen Ausstellung im Foyer des Hauses Hövener hatte sich, neben Kennern der plattdeutschen Sprache aus dem Raum Brilon, auch Bürgermeister Dr. Christoph Bartsch eingefunden. Allgemeiner Tenor: es lohnt sich diese Ausstelllung anzuschauen und sich über die Entwicklung des Rundfunks in Deutschland und der einzigen plattdeutschen Sendung in NRW zu informieren.

Förderung durch Rottendorf-Stiftung für „Do biste platt“

Eine erfreuliche Mitteilung konnte Markus Hiegemann dann noch den versammelten Freunden der plattdeutschen Sprache machen. Die Rottendorf-Stiftung, die regelmäßig den Preis für die Förderung der niederdeutschen Sprache (also des Platts) vergibt, hat der Sendereihe „Do biste platt“ eine Förderung für ein Jahr in Höhe von 10.000,00 Euro zugesagt. Wer sich für das Sauerländer Platt interessiert kann jeden Montag um 20:00 Uhr auf der Sendefrequenz von Radio Sauerland die Sendung „Do biste platt“ verfolgen oder sich auch auf der Internetseite frühere Sendungen anhören.