20 Jahre Warsteiner Welt – Wo Tradition Zukunft bekommt

Seit 20 Jahren öffnet die Warsteiner Welt ihre Türen und lädt Besucher dazu ein, eine der bekanntesten deutschen Biermarken dort zu erleben, wo ihre Geschichte zu Hause ist: mitten im Sauerland. Am 19. und 20. September 2026 wird dieses besondere Jubiläum gefeiert.



20 Jahre Warsteiner Welt sind mehr als ein runder Geburtstag. Sie erzählen von einer Idee, die bis heute trägt: Eine Marke wird besonders dann lebendig, wenn man ihre Herkunft erleben, ihre Geschichte entdecken und ihre Menschen kennenlernen kann.

Quelle: Warsteiner Brauerei Eröffnung der Warsteiner Welt im Jahr 2001: von links nach rechts: Albert Cramer, Hans-Josef Becker, ehem. Erzbischof Paderborn, Josef Heers, ehem. Pfarrer in Warstein, Dr. Rainer Drüke, ehem. Justitiar Warsteiner Brauerei (verstorben), Catharina Cramer

20 Jahre voller Geschichte, Erlebnis und Leidenschaft

Seit ihrer Eröffnung im Jahr 2006 hat sich die Warsteiner Welt zu einem festen Bestandteil des touristischen Angebots in Warstein und im Sauerland entwickelt. Was damals als modernes Besucherzentrum konzipiert wurde, verbindet heute Brauereigeschichte, Markenwelt und unmittelbares Produktionserlebnis auf besondere Weise.



Dabei reicht die Geschichte weit über die vergangenen zwei Jahrzehnte hinaus. Seit mehr als 270 Jahren ist Warsteiner mit Warstein verbunden. Historische Exponate, alte Flaschen und Fässer, Gläser, Etiketten und Werbemotive erzählen von dieser Entwicklung und machen sichtbar, wie sich eine Marke über Generationen verändert hat – und dabei ihren Wurzeln treu geblieben ist.



Gleichzeitig erleben Besucher die Gegenwart der Brauerei hautnah. Ein Höhepunkt ist das „Rotarium“, ein 360-Grad-Multimedia-Theater mit elektronisch gesteuerter Drehplattform. Anschließend geht es mit der Besucherbahn mitten hinein in die Produktion: vorbei am Sudhaus, an Gärtanks und Abfüllanlagen bis zum brauereieigenen Gleisanschluss. „Die Warsteiner Welt ist weltweit einzigartig: Unser 360-Grad-Multimedia-Theater und die Besucherbahn machen die Geschichte des Bierbrauens unmittelbar erlebbar. Dass wir dieses Erlebnis barrierefrei und mehrsprachig mit Gästen aus aller Welt teilen können, ist für uns etwas ganz Besonderes“, erläutert Friso de Jong, Leiter der Warsteiner Welt.



So wird aus einer Geschichte ein Erlebnis – und aus dem Namen Warsteiner ein Ort, den man mit allen Sinnen entdecken kann.

Quelle: Warsteiner Brauerei Bierverkostung in der Warsteiner Welt

Tradition heißt, sich weiterzuentwickeln

Die Eröffnung der Warsteiner Welt im Jahr 2006 fiel in eine wichtige Phase der Unternehmensgeschichte. Im selben Jahr übernahm Catharina Cramer in neunter Generation als erste Frau in der Geschichte des Familienunternehmens Verantwortung in der Geschäftsführung. Das Jubiläum steht damit auch beispielhaft für das, was ein Familienunternehmen über Generationen auszeichnet: die eigenen Wurzeln zu kennen und gleichzeitig den Mut zu haben, neue Wege zu gehen. Denn Tradition bedeutet nicht Stillstand. Sie bedeutet, Werte zu bewahren und sich zugleich immer wieder auf eine veränderte Welt einzustellen.



Das zeigt sich auch am Standort Warstein. Bereits 2005 wurde ein eigener Gleisanschluss in Betrieb genommen. Nach Angaben der Warsteiner Gruppe können darüber jährlich bis zu 200.000 Tonnen Fracht von der Straße auf die Schiene verlagert und damit erhebliche Mengen CO₂ eingespart werden. Moderne Produktion, verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen und technischer Fortschritt gehören damit ebenso zur Geschichte des Standorts wie das Bierbrauen selbst.



Die Warsteiner Welt macht diese Entwicklung sichtbar. Sie zeigt, wo Warsteiner herkommt – und gibt zugleich einen Einblick in eine Brauerei, die ihre Zukunft aktiv gestaltet.



Quelle: Warsteiner Brauerei Empfangshalle Warsteiner Welt

Zu Hause im Sauerland

Was die Warsteiner Welt besonders macht, ist ihre Verbindung aus Brauereierlebnis und Heimat. Wer hierher kommt, besucht nicht einfach einen Produktionsstandort. Er kommt an den Ursprung einer Marke, deren Geschichte untrennbar mit Warstein und dem Sauerland verbunden ist. Genau diese Verbindung wird beim Jubiläumsfest spürbar: in der Zusammenarbeit mit Vereinen und Institutionen aus der Region, im Austausch mit Besuchern aus nah und fern und in der besonderen Atmosphäre des Waldparks.



Nach 20 Jahren ist die Warsteiner Welt damit längst mehr als ein Ort, an dem man erfährt, wie Bier gebraut wird. Sie ist ein Erlebnisort für Familien, ein Ziel für Touristen, eine Bühne für Veranstaltungen und ein lebendiges Schaufenster der Marke.



Quelle: Warsteiner Brauerei Warsteiner Welt Aussenansicht Quelle: Warsteiner Brauerei Besucherbahn in Abfüllanlage Quelle: Warsteiner Brauerei Weihnachtsfeier Warsteiner Welt Quelle: Warsteiner Brauerei Containerterminal Warsteiner



Ein Jubiläum für die ganze Region

Zum 20-jährigen Bestehen wird diese Geschichte gemeinsam mit der Region gefeiert. Am Samstag, 19. September, von 11 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 20. September, von 10 bis 19 Uhr lädt die Warsteiner Welt zu einem großen Familienfest ein. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Der Sonntag startet mit einem gemütlichen Frühschoppen.



Für Unterhaltung und Abwechslung sorgt ein vielseitiges Programm, bei dem die Region eine zentrale Rolle spielt. Die Feuerwehr Warstein, der Hegering Warstein und der Motorsportclub Oberruhr sind mit Vorführungen und Mitmachaktionen dabei. Dazu kommen eine Tombola, Angebote für Kinder, Grillstände und Livemusik. „De Döhner“, die „Vereinigten Allagener Notenwarten“ und DJ Heartmood sorgen musikalisch für Stimmung und machen das Jubiläumswochenende zu einem Fest für Jung und Alt.



Auf die nächsten 20 Jahre!

2006 öffnete die Warsteiner Welt ihre Türen mit dem Anspruch, die Marke und ihre Geschichte erlebbar zu machen. Zwei Jahrzehnte später ist daraus eine Erfolgsgeschichte geworden, die fest mit Warstein und der Region verbunden ist.



Das Jubiläum am 19. und 20. September ist deshalb ein Anlass, stolz zurückzublicken – auf mehr als 270 Jahre Brautradition, auf 20 Jahre Warsteiner Welt und auf unzählige besondere Momente mit Gästen aus dem Sauerland und weit darüber hinaus. Gleichzeitig richtet sich der Blick nach vorne. Denn die nächsten 20 Jahre werden neue Ideen, neue Herausforderungen und neue Erlebnisse bringen.



20 Jahre Warsteiner Welt – 20 Jahre zu Hause im Waldpark, fest verwurzelt im Sauerland. Und bereit für die nächsten 20 Jahre.