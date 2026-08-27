20 Jahre Warsteiner Welt: Jubiläumsfest für die ganze Familie

Mit ihrer Verbindung aus Information, Genuss und Gastlichkeit ist sie heute ein fester Bestandteil des Warsteiner Erlebnisses und ein beliebter Treffpunkt für Besucherinnen und Besucher.

Dieses Jubiläum wird am Samstag, 19. September, und Sonntag, 20. September 2026, mit einem großen Fest rund um die Warsteiner Welt gefeiert. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

„20 Jahre Warsteiner Welt. Das sind 20 Jahre voller Begegnungen, spannender Einblicke und gemeinsamer Erlebnisse“, sagt Friso de Jong, Geschäftsführer der Warsteiner Welt. „Unser Jubiläumsfest ist ein herzliches Dankeschön an alle Besucherinnen und Besucher, die uns über die Jahre begleitet haben. Wir freuen uns auf ein buntes Wochenende für die ganze Familie.“

Quelle: Haus Cramer Gruppe

An beiden Festtagen erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm sowie verschiedenste Getränke der Haus Cramer Gruppe. Für das leibliche Wohl sorgt ein leckeres Grillbuffet.

Auch abseits des Ausschanks gibt es viel zu entdecken: Die Warsteiner Feuerwehr zeigt ihr Können bei Vorführungen und Mitmachaktionen. Das Junior-Kartfahrer-Team des Motorsportclub Oberruhr e. V. präsentiert seinen Sport, während der Hegering Warstein e. V. mit seiner rollenden Waldschule spannende Einblicke in die heimische Tier- und Pflanzenwelt gibt. Hüpfburgen, Beatmobil und Fotobox sorgen zusätzlich für Unterhaltung bei kleinen und großen Gästen.

Für die musikalische Begleitung ist ebenfalls gesorgt. Am Samstag stehen die Band „De Döhner“ und DJ Heartmood auf dem Programm. Am Sonntag spielen u.a. die „Vereinigten Allagener Notenwarte“ (VAN). Eine große Tombola an beiden Tagen rundet das Festprogramm ab. Der Erlös wird für einen guten Zweck gespendet.

Quelle: Haus Cramer Gruppe

Das Jubiläumsfest findet am Samstag (19.9) von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag (20.9.) von 10 bis 19 Uhr statt. Der Sonntag beginnt mit einem Frühschoppen. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird das Fest in der Warsteiner Welt gefeiert.

„Ob beim Familienprogramm, bei Livemusik, beim Frühschoppen oder beim gemeinsamen Anstoßen: Wir möchten, dass sich unsere Gäste bei uns wohlfühlen und die Warsteiner Welt als Ort der Gastlichkeit erleben“, de Jong.

Jubiläumsfest 20 Jahre Warsteiner Welt auf einen Blick

Wann: Samstag, 19. September 2026, 11 bis 19 Uhr; Sonntag, 20. September 2026, 10 bis 19 Uhr

Wo: Warsteiner Welt, Warstein

Eintritt: frei

Programm: Bierauswahl der Haus Cramer Gruppe, Grillbuffet, Livemusik, Familienprogramm, Feuerwehraktionen, Junior-Kartfahrer-Team, rollende Waldschule, Hüpfburgen, Beatmobil, Fotobox und Tombola

Wetter: Bei schlechtem Wetter findet das Fest in der Warsteiner Welt statt

Quelle: Haus Cramer Gruppe

Über die Warsteiner Welt

Die Warsteiner Welt ist das Besucherzentrum der Warsteiner Brauerei. Sie verbindet Wissenswertes über die Brautradition und die Marke Warsteiner mit besonderen Erlebnissen rund um Bier, Genuss und Gastlichkeit. Seit ihrer Eröffnung vor 20 Jahren ist sie ein fester Bestandteil des touristischen Angebots in Warstein und ein Treffpunkt für Besucherinnen und Besucher aus der Region und darüber hinaus.

Über die Haus Cramer Gruppe

Die Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG ist ein familiengeführtes Getränkeunternehmen mit Sitz im sauerländischen Warstein, das sich über neun Generationen hinweg zu einem weltweit agierenden Betrieb mit rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt hat. Das Unternehmen ist seit 1753 im Besitz der Familie Cramer und wird seit 2012 von Catharina Cramer als Inhaberin der Gruppe geführt. Zum Portfolio der Haus Cramer Gruppe zählen unter anderem die Produkte der Warsteiner Brauerei, der Herforder Brauerei, der Privatbrauerei Frankenheim, der Paderborner Brauerei sowie der bayerischen König Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg und der irischen Rye River Brewing Company. Die Produkte der Haus Cramer Gruppe sind weltweit in mehr als 60 Ländern erhältlich.