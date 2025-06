20 Jahre Fürsorge und Abenteuerlust

Ein Blick auf die Arbeit als Kindertagespflegeperson

Es ist ein Beruf voller Herz und Verantwortung: Kindertagespflegeperson, oder umgangssprachlich, Tagesmutter bzw. Tagesvater! Dies kann auch Helga Hermann mit Fug und Recht behaupten. Schließlich begleitet die Winterbergerin seit nunmehr 20 Jahren Kinder auf ihrem Weg durchs Leben – mit viel Fürsorge, Kreativität und einer tiefen Verbindung zur Natur. Ihr Dienstjubiläum ist Anlass, in Zeiten knapper Kindergarten- und Krippenplätze einen genaueren Blick auf die wertvolle Arbeit von Kindertagespflegepersonen zu werfen. Diese Tätigkeit bietet nicht nur eine sinnvolle und erfüllende Aufgabe, sondern auch eine enge Bindung zu den betreuten Kindern und deren Familien. Winterbergs Wirtschaftsförderer Winfried Borgmann ließ es sich nicht nehmen, zu diesem besonderen Ereignis zu gratulieren. Darüber hinaus pflanzte Helga Hermann mit ihren Betreuungskindern und Müttern gemeinsam mit Christoph Leber vom Forstbetrieb, Tim Hunold als Projektleiter der Baumpatenschaften und Winfried Borgmann für die vielen bisher in der Betreuung gewesenen Kinder Bäume im Rahmen der Baumpflanz-Aktion „Heute für Morgen pflanzen“.

„Die Arbeit als Kindertagespflegeperson ist unglaublich erfüllend, jeden Tag anders, voller Überraschungen und Glücksmomente. In zwei Jahrzehnten kann ich wirklich sagen, dass kein Tag langweilig war, die Arbeit sehr viel Spaß macht und auch die tägliche intensive Kommunikation mit den Eltern der Tageskinder nicht nur sehr viel Freude bereitet, sondern auch die persönliche Entwicklung fördert“, sagt Helga Hermann rückblickend. Ihr ist insbesondere die Verbindung zur Natur bei der Arbeit mit den Kindern wichtig. „Die Kinder sollen ein Bewusstsein für die Natur entwickeln und dabei auch ihre Abenteuerlust entdecken und ausleben.“ Mit viel Herzblut werden so Projekte zum Beispiel zu Fledermäusen, Eichhörnchen oder Spinnen umgesetzt. Besonders eindrucksvoll war das Herbstprojekt über Bäume: „Die Kinder feiern Geburtstag mit Kuchen und Kerzen – aber auch der Baum bekommt einen Ring“, erzählt Helga Hermann schmunzelnd.

Der Tagesablauf einer Kindertagespflegeperson

Langeweile? Gibt es nicht als Kindertagespflegeperson! Jeder Tag bringt neue Herausforderungen und Erlebnisse mit sich. Vom gemeinsamen Frühstück über kreative Projekte bis hin zu aufregenden Entdeckungstouren in Wald und Wiesen – die Arbeit als Kindertagespflegeperson ist facettenreich. Besonders wichtig sind feste Strukturen, liebevolle Betreuung und Raum für individuelle Entwicklung. Helga Hermann setzt dabei auf spielerisches Lernen: „Kinder lernen am besten durch Erleben. Wir erforschen zusammen, wie Bäume Nahrung aufnehmen, warum Spinnen so faszinierend sind oder wie Eichhörnchen ihre Vorräte verstecken.“ Zudem sei das gemeinsame Frühstück und Mittagessen, regelmäßige Schlafzeiten und Kuschelzeit enorm wichtig für die Entwicklung der jungen Menschen. Natürlich müssen sich Kindertagespflegepersonen insbesondere dann, wenn neue Kinder kommen, an eine durchaus mal anstrengende Eingewöhnungsphase einstellen. „Die geht in dem familiären Umfeld aber rasch vorbei.“

Ausbildung und Voraussetzungen

Wer Kindertagespflegeperson werden möchte, benötigt eine Qualifikation, die bundeseinheitlich geregelt ist. Grundsätzlich sind pädagogische Kenntnisse gefragt, ebenso wie Organisationstalent, Verantwortungsbewusstsein und eine große Portion Geduld. Kindertagespflegepersonen ohne pädagogische Ausbildung müssen eine Qualifikationskurs von insgesamt 300 Stunden absolvieren, aufgeteilt in 160 Stunden tätigkeitsvorbereitend sowie 140 Stunden tätigkeitsbegleitend. Zum Abschluss erfolgt eine so genannte Lernergebnisfeststellung, um den Kurs erfolgreich abzuschließen. Angehende Kindertagespflegepersonen mit pädagogischen Ausbildungen wie Erzieherinnen oder Sozialpädagogen müssen einen Kurs von 80 Stunden absolvieren. Interessierte können sich bei zuständigen Jugendämtern oder Fachstellen für Kindertagespflege informieren.

Für Neueinsteiger gibt es zahlreiche Ansprechpartner, darunter Fortbildungsangebote und Netzwerke, die den Start erleichtern. Wer sich für diesen Beruf entscheidet, kann sich auf eine erfüllende Aufgabe freuen – denn die Arbeit mit Kindern ist nicht nur eine Berufung, sondern auch eine Investition in die Zukunft.

Engagement für die Zukunft

Die Nachfrage nach Kindertagespflegepersonen ist groß. „Wer sich für diesen Beruf interessiert, kann sich jederzeit bei mir melden“, sagt Helga Hermann. Der Bedarf an liebevoller, flexibler Betreuung ist hoch – und wer sich dieser Aufgabe widmet, wird mit unvergesslichen Momenten und leuchtenden Kinderaugen belohnt.

Für weitere Informationen steht Helga Hermann unter 02981 899368 oder helga.hermann@gmx.net gerne zur Verfügung. Auch die KFD-Kindertagespflege in Meschede hilft gerne weiter telefonisch unter 0291/52233. Weitere Infos stehen auch auf der Webseite www.kfd-kindertagespflege-meschede.de.