 2. Hollandmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag in Sundern 

Am Samstag, den 29. Juni kehrt der beliebte Hollandmarkt nach Sundern zurück und bringt erneut niederländisches Flair in die Innenstadt. Über 40 Marktstände laden zwischen 11 und 18 Uhr zum Bummeln, Probieren und Entdecken ein.

Kulinarische Vielfalt, Musik und Mitmachaktionen

„Wir freuen uns sehr, dass die niederländischen Aussteller nach dem gelungenen Auftakt im letzten Jahr wieder den Weg nach Sundern gefunden haben. Es ist etwas Besonderes, wenn sich unsere Innenstadt in ein buntes Stück Holland verwandelt – wir hoffen auf viele neugierige Gäste und gute Stimmung“, freut sich Sophia Reddig von der Wi.Sta Sundern-Sorpesee GmbH, die den Markt begleiten wird.

Ein Hauch von Holland liegt in der Luft, wenn typische Spezialitäten wie Kibbeling, holländischer Käse, Lakritz, Poffertjes oder Pommes angeboten werden. Ergänzt wird das Angebot durch Blumen, Dekoartikel, Lederwaren, Kleidung und vieles mehr – alles mit original-niederländischem Charme. Für musikalische Unterhaltung sorgt eine 14-köpfige Marschkapelle, die mit stimmungsvollen Klängen durch die Fußgängerzone zieht. Besonders für Familien ist auch der Ballonkünstler ein Highlight, der mit seinen kreativen Figuren Groß und Klein zum Staunen bringt.

Schnupperkurs und Einkaufserlebnis

Die VHS Sundern bietet an diesem Tag einen Holland-Schnupperkurs an. Direkt am Stand können Interessierte in die Sprache und Kultur unseres Nachbarlandes eintauchen – ein unterhaltsames Angebot für alle, die mehr über die Niederlande erfahren möchten.

Ab 13 Uhr öffnen außerdem zahlreiche Einzelhändler in der Innenstadt ihre Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag. Hinweis: Durch die großen Stände des Marktes sind viele Einzelhandelsgeschäfte versteckt. Es lohnt sich also auch hinter den Ständen herzulaufen und das Angebot des Sunderner Einzelhandels zu entdecken!

Ein Fest für alle Sinne

Der 2. Hollandmarkt in Sundern bringt auch 2025 wieder ein Stück niederländische Lebensart in die Innenstadt. Henk ter Hennepe, der den Markt gemeinsam mit seiner Frau Yvonne seit über 30 Jahren begleitet, freut sich über die Rückkehr: „Wir sind immer noch begeistert vom großen Zuspruch in Sundern im letzten Jahr. Der Markt steht auch jetzt wieder für Gastfreundschaft, gute Stimmung und besondere Produkte – wir laden alle herzlich ein, mit dabei zu sein.“

Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren und Partnern, die die Durchführung des Hollandmarktes erneut ermöglichen.

Weitere Informationen zum Hollandmarkt finden Sie auf der offiziellen Website: https://holland-markt.nl/ und auf unserer Homepage: www.wista-sundern.de/hollandmarkt