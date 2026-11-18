

Baumpflanzaktion an der Ruhrquelle bringt Auszubildende, Unternehmen und den RuhrtalRadweg zusammen

Unweit der Ruhrquelle haben unlängst Auszubildende, Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Gäste aus dem Ruhrgebiet 2.000 junge Bäume in den Winterberger Waldboden gesetzt. Die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH (WTW) hatte gemeinsam mit dem Forstbetrieb Winterberg eingeladen, „heute für morgen zu pflanzen“. Max Lange, Leiter des Forstbetriebs, und sein Team bekamen dabei Unterstützung von vielen Seiten: von Nachwuchskräften heimischer Betriebe, von beschenkten Baumpaten aus der Wirtschaft und von weiteren Zukunftsinteressierten.

Ein Baum für jede komplette Tour auf dem RuhrtalRadweg

Eigens aus dem Ruhrgebiet angereist waren Vertreterinnen des RuhrtalRadwegs. Der Radweg feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum des gemeinsamen Projekts wird für jede Person, die die Strecke von der Quelle bis zur Mündung komplett erradelt, ein Baum gepflanzt. Einige Hundert sind auf diese Weise bereits zusammengekommen. Sie stehen nun direkt am Radweg.

Baumpatenschaften für Gründungen und Jubiläen

Über die Wirtschaftsförderung Winterberg gingen zahlreiche Baumpatenschaften als Geschenk an Unternehmen, die sich neu gegründet haben oder auf ein besonderes Jubiläum zurückblicken. Viele ihrer Vertreterinnen und Vertreter griffen an diesem Tag selbst zum Spaten, um etwas Bleibendes zu schaffen. Die Krombacher Brauerei unterstützt die Aktion „Heute für Morgen pflanzen“ bereits seit mehreren Jahren, in dem sie die Anzahl der Setzlinge verdoppelt.

Vielfältige Beteiligung freut die WTW

„Wir haben heute eine generationenübergreifende, inklusive und internationale Aktion durchgeführt, die ein Stück Zukunft schafft“, sagt Winfried Borgmann, Geschäftsführer der WTW, mit Blick auf die starke Resonanz. Bei Kaffee, Kuchen, frischen Bratwürstchen und Kaltgetränken aus dem Hause Krombacher klang die Pflanzaktion mit guten Gesprächen aus.