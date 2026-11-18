Wenn auf den Höhen des Sauerlands der erste Schnee liegt und die Lifte in Winterberg den Betrieb aufnehmen, verändert sich auch der Alltag auf den Straßen. Nasse Fahrbahnen, Temperaturen um den Gefrierpunkt und steile Anstiege zwischen den Dörfern prägen dann die Fahrten zur Arbeit, zum Einkaufen oder zur Piste.

Ein Kleinwagen wie der Hyundai i20 ist wendig und sparsam und findet in engen Ortsdurchfahrten leicht einen Parkplatz. Für seinen kleinen Motor bedeutet der Bergwinter jedoch eine erhebliche Belastung.

Warum Steigungen und Kälte kleine Motoren besonders fordern

Auf der Strecke von Olsberg oder Schmallenberg hinauf nach Winterberg muss der Motor mit Gepäck und Mitfahrern über längere Zeit unter Last arbeiten. Nach einem Kaltstart ist das Öl zudem zähflüssiger und erreicht nicht sofort alle Schmierstellen, weshalb gerade in den ersten Minuten ein erheblicher Teil des Verschleißes entsteht.

Ungünstig sind außerdem die kurzen Fahrten ins Nachbardorf oder zum Lift. Dabei erreicht der Motor häufig nicht seine Betriebstemperatur, und Kondenswasser sowie Kraftstoffreste können sich im Öl sammeln. Auf langen Gefällestrecken entlastet die Motorbremse die Bremsanlage, bei kaltem Motor sollten Sie hohe Drehzahlen aber vermeiden. Den Motor im Stand warmlaufen zu lassen, ist in Deutschland nicht zulässig.

Das richtige Motoröl für jede Generation des i20

Der i20 wird seit 2008 in mehreren Generationen und mit unterschiedlichen Motoren angeboten, vom Saugbenziner bis zum Dreizylinder mit Turbolader. Viskosität und Herstellerfreigabe des Öls richten sich daher nach Baujahr und Motorisierung. Besonders wichtig ist die richtige Wahl bei den Turbomotoren, deren Lader sehr hohe Drehzahlen und Temperaturen erreicht und über das Motoröl geschmiert wird. Maßgeblich sind die Angaben in der Betriebsanleitung. Wer selbst Hand anlegt, kann sich vorab ansehen, wie Öl und Filter fachgerecht gewechselt werden, vom Lösen der Ablassschraube bis zum ersten Probelauf mit frischem Öl.

Ölstand prüfen und Ölverbrauch richtig einschätzen

Stellen Sie das Fahrzeug eben ab und warten Sie nach dem Abstellen des Motors einige Minuten. Anschließend wird der Messstab herausgezogen, abgewischt, wieder eingesteckt und erneut abgelesen. Der Ölstand sollte zwischen Minimum und Maximum liegen. Fehlt Öl, füllen Sie in kleinen Mengen nach, denn auch zu viel Öl schadet dem Motor.

„Ein gewisser Ölverbrauch zwischen zwei Wechseln ist normal, besonders bei Turbomotoren mit Direkteinspritzung“, heißt es bei AUTODOC. Als unauffällig gilt nach Angaben des Unternehmens ein Verbrauch von bis zu etwa 0,5 Litern auf 1.000 Kilometer. In folgenden Fällen sollte jedoch eine Fachwerkstatt die Ursache klären.

Öl muss regelmäßig nachgefüllt werden

der Ölstand sinkt schneller als gewohnt

die Ölkontrollleuchte leuchtet auf

aus dem Auspuff tritt bläulicher Rauch aus

Checkliste für die Fahrt in die Skigebiete

In Deutschland gilt die situative Winterreifenpflicht. Vor der ersten Fahrt auf die Höhen sollten Sie daher einige Punkte prüfen.

Winterreifen mit Alpine-Symbol und ausreichender Profiltiefe

intakte Wischerblätter und Frostschutz im Scheibenwasser

eine geladene Batterie, die bei Kälte an Leistung verliert und auf Kurzstrecken kaum nachgeladen wird

Eiskratzer, Handfeger, Handschuhe und eine Decke im Kofferraum

Springt der Motor bereits jetzt schwerfällig an, ist ein Batterietest in der Werkstatt ratsam.