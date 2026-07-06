Sauerländer Nachwuchs läuft in Deutschlands Spitze

Drei Top-8-Platzierungen: SC Hagen-Wildewiese gehört zur deutschen Nachwuchsspitze

Mit beeindruckenden Leistungen bei den Deutschen U18- und U23-Meisterschaften im Lohrheidestadion in Wattenscheid haben die Nachwuchsathleten des SC Hagen-Wildewiese am Wochenende ein starkes Ausrufezeichen gesetzt. Lean Büse und Julian Hins präsentierten sich auf nationaler Bühne in hervorragender Form und sorgten mit insgesamt drei Top-8-Platzierungen für eines der besten Ergebnisse der Vereinsgeschichte.

Für Lean Büse begann das Meisterschaftswochenende bereits am Freitag mit dem Halbfinale über 1.500 Meter. In einem zunächst taktisch geprägten Rennen behielt der Sauerländer jederzeit den Überblick. Als die Favoriten 600 Meter vor dem Ziel das Tempo verschärften, ging Büse entschlossen mit und sicherte sich als Vierter souverän den Einzug ins Finale. Um sich vollständig auf seine Medaillenchance zu konzentrieren, verzichtete er anschließend auf den geplanten Start über 3.000 Meter.

Quelle: SC Hagen-Wildewiese

Bestes Ergebnis

Im Finale am Samstag bewies der Nachwuchsläufer erneut seine Klasse. Nach verhaltenem Beginn entwickelte sich ein schnelles Meisterschaftsrennen. Lean Büse hielt sich lange im Spitzenfeld, verteidigte seine Position gegen starke Konkurrenz und zeigte auf der Schlussrunde einmal mehr seine enorme Endgeschwindigkeit. Mit Platz sechs erreichte er sein bislang bestes Ergebnis bei Deutschen Meisterschaften.

„Das entspannte Tempo zu Beginn kam mir sehr entgegen. So konnte ich genug Kraft für die wichtige letzte Runde sammeln und meine Stärke ausspielen“, sagte Lean Büse nach dem Rennen.

Auch Julian Hins überzeugte auf ganzer Linie. Über 2.000 Meter Hindernis bestritt er erst seinen dritten Wettkampf überhaupt in dieser Disziplin – und das direkt bei einer Deutschen Meisterschaft. Gegen deutlich erfahrenere Konkurrenten lief er ein taktisch kluges Rennen, meisterte die Hindernisse sicher und setzte sich auf der Schlussrunde noch deutlich von seinen Verfolgern ab. Der verdiente Lohn war ein hervorragender sechster Platz.

Hindernis-Auftritt

„Für meinen ersten Hindernis-Auftritt bei den Deutschen Meisterschaften bin ich sehr zufrieden. Ich habe mich sehr gut gefühlt und konnte nur das hohe Sprinttempo der Favoriten am Ende nicht mitgehen. Daran kann ich bis zum nächsten Jahr gut arbeiten“, zog Julian Hins ein positives Fazit.

Quelle: SC Hagen-Wildewiese

Nur einen Tag später stand für ihn bereits der Start über 3.000 Meter auf dem Programm. Trotz der Belastung vom Vortag hielt sich Hins lange im vorderen Mittelfeld des hochklassig besetzten Feldes. Erst auf den letzten Metern musste er etwas abreißen lassen und belegte einen starken achten Platz in Deutschland.

Trainer Thomas Baehr zeigte sich entsprechend stolz: „Das ist ein wirklich starkes Ergebnis für den SC Hagen-Wildewiese. Das harte Training der vergangenen Monate hat sich ausgezahlt. Die Jungs können auf ihre Leistungen sehr stolz sein.“

Mit drei Top-8-Platzierungen unterstrichen Lean Büse und Julian Hins eindrucksvoll, dass der SC Hagen-Wildewiese längst zu den leistungsstärksten Nachwuchsvereinen Deutschlands zählt. Bereits am kommenden Wochenende geht die Erfolgsgeschichte weiter: Bei den Deutschen U16-Meisterschaften wird Hannah Hins über 800 Meter die Farben des Sauerländer Vereins vertreten.