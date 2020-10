175.000 Euro für die Vereine in der Region

Sparkasse Mitten im Sauerland sucht die Vereine des Jahres

Die Sparkasse Mitten im Sauerland sucht die „Vereine des Jahres 2020“. Anlässlich des Jubiläums „175 Jahre Sparkasse in Meschede“ und der großen Herausforderungen, vor denen die Vereine aufgrund der Corona-Pandemie stehen, stellt die Sparkasse Mitten im Sauerland in diesem Jahr insgesamt 175.000 Euro für die Vereine in den Kommunen Meschede, Schmallenberg, Finnentrop und Eslohe zur Verfügung.

Quelle: WOLL MBO

Ab 1. Oktober, 12 Uhr mittags, können sich Vereine einen Monat lang auf den Internetseiten und über die Facebookseite der Sparkasse Mitten im Sauerland bewerben. In den sechs Kategorien Sport, Kunst/Kultur, Musik, Brauchtum, Soziales und Publikumspreis werden je 20 Preise in den Höhen von 4.000 bis 500 Euro auslobt. Der Verein, der mit seinen auf die Zukunft ausgerichteten Ideen am meisten überzeugt, erhält den „Innovationspreis“ und ebenfalls 4.000 Euro.

Quelle: WOLL MBO

Als Besonderheit im Jubiläums- und Coronajahr werden zusätzlich ein „Jubiläumspreis“ und ein „Corona-Preis“ für einen in der Corona-Krise besonders aktiven und kreativen Verein in Höhe von je 3.500 Euro verliehen.

Und so funktioniert der Wettbewerb

In ihrer Bewerbung sollen die Vereine unter dem Motto „Gut für die Region“ herausstellen, was sie besonders macht. Zudem sollen sie erläutern, welches Projekt sie mit den zu vergebenen Preisgeldern umsetzen wollen. Abschließend ein Foto oder kurzes Video hinzugefügt, dann kann die Bewerbung hochgeladen werden. Dabei zahlt sich Schnelligkeit aus, denn die ersten 40 Vereine, die sich bewerben, erhalten je 350 Euro.

Nach Bewerbungsschluss am 31. Oktober sind ab dem 1. November alle Bewohner der Kommunen Meschede, Schmallenberg, Finnentrop und Eslohe einen Monat lang aufgerufen, für ihre Vereine über die Homepage oder über die Facebookseite der Sparkasse Mitten im Sauerland, online abzustimmen. Das Resultat der Abstimmung entscheidet beim Publikumspreis zu 100 Prozent. In allen anderen Kategorien fließt die Online-Abstimmung zu 20 Prozent in die Entscheidungen ein. Hier entscheidet die Abstimmung gemeinsam mit einer vierköpfigen Jury, die im Dezember tagt.

Aufgrund von Corona verzichtet die Sparkasse in diesem Jahr auf eine große Spendengala, bei der die Vereine des Jahres ausgezeichnet werden. Die Preisgelder werden nach der Entscheidung in einem kleinen Rahmen übergeben.

Auf der Internetseite der Sparkasse Mitten im Sauerland gibt es weitere Informationen zum Spendenwettbewerb. Weitere Fragen beantwortet Simone Rohde, Mitarbeiterin im Marketing der Sparkasse Mitten im Sauerland. Telefonisch ist sie unter 0291/208-552 zur erreichen, per Mail unter simone.rohde@sparkasse-mis.de.

Teilnahmebedingungen

– Teilnehmen können alle Vereine mit Sitz in den Kommunen Meschede, Schmallenberg, Finnentrop und Eslohe.

– Teilnehmenden Vereine müssen eine Spendenbescheinigung ausstellen können

– Jeder Verein stellt bei seiner Bewerbung mit Text und Foto oder Video sein Projekt vor, dass er umsetzen möchte

Und das können Vereine gewinnen…



Schnell sein lohnt sich…

denn die vierzig Vereine, die ihre Bewerbung an 1. Oktober, ab 12 Uhr mittags als erste hochladen, erhalten je 350 Euro.



Kategorie– und Publikumspreis

Die Vereine werden den Kategorien „Sport“, „Musik“, „Kunst/Kultur“, „Brauchtum“ und „Soziales“. Je Kategorie gibt es 20 Preise. Zusätzlich entscheidet die Anzahl der Onlinestimmen über die 20 Publikumspreise.

Preise je Kategorie und Publikumspreis:

1. Platz: 4.000 Euro

2. Platz: 3.500 Euro

3. Platz: 3.000 Euro

4. Platz: 2.500 Euro

5. Platz: 2.000 Euro

6-10. Platz: 1.000 Euro

11.-20. Platz: 500 Euro

Innovations-, Jubiläums- und Coronapreis

Der Verein, der mit seinen auf die Zukunft ausgerichteten Ideen am meisten überzeugt, erhält den mit 4.000 Euro ausgeschriebenen „Innovationspreis“. Zusätzlich wird in diesem Jahr ein Sonderpreis in Höhe von 3.500 Euro für einen besonders in der Coronakrise engagierten Verein verliehen und anlässlich des Jubiläums 175 Jahre Sparkasse in Meschede ein Jubiläumspreis in Höhe von 3.500 Euro.