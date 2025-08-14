17 Taschen erzählen Geschichten in der Auferstehungskirche Arnsberg

Mit der Taschen-Ausstellung in der Auferstehungskirche hat der Kultursommer 2025 eine weitere Ausstellung, die an diesem Freitag, 15. August, um 15:00 Uhr eröffnet wird.

Besucher:innen erleben den Kirchenraum mit 17 Objekten bereichert. Aufgerufen zu einer Mitmach-Aktion, haben letztendlich zehn Arnsberger Kunstschaffende in ihrem Alltagsleben und im Inneren gekramt und Taschen, die ihr Leben in einer besonderen und markanten Weise begleitet haben, zu erzählenden Kunstwerken gestaltet. So hängen nun Taschen von der Decke und erzählen vom Leben.

Die Werkschau wird zu einer facettenreichen Begegnung mit unseren anhänglichen Alltagsbegleiterinnen, den Taschen. Sie berichten von vergangenen Berufen, die es kaum mehr so gibt; plaudern von amourösen Verabredungen; von dem Mut über den Tod zu sprechen, sind Lebensretter oder gar Notfalltasche und geben Zeugnis vom prallgefüllten Leben.

So geben nun Norbert Baumeister, Christel und Siegfried Deventer, Hans Michael Fraikin, Inge Maag-Cordes, Arno Mester, Ulrike Naroska-Krause, Katharina Reinartz-Nebe, Hartmut Richard Schröger und Heike Wiegand-Baumeister Einblicke in ihre Taschenträume und Assoziationen.

Die Idee zu diesem Ausstellungsprojekt hatte die Neheimerin Katharina Reinartz-Nebe, die das Kulturbüro Arnsberg ansprach und nach langer Pause somit den Ansporn gab, den Kirchenraum der Auferstehungskirche wieder für Kunstwerke zu öffnen und zu einem Ort des Austauschs und der Kommunikation – zu einem lebensnahen Versuchsraum während des Kultursommers – zu wandeln.

Die Ausstellung läuft bis zum 24. August und der Kirschenraum ist bis auf Montag, den 18. August, von 15:00 bis 17:00 Uhr geöffnet und bietet die Möglichkeit mit den Künstler:innen über das Gezeigte ins Gespräch zu kommen.

Mehr Infos unter: Telefon: +49 2932 201-1327 | E-Mail: k.brandt@arnsberg.de | https://www.arnsberg.de/freizeit-tourismus/kunst-kultur/veranstaltungskalender

Instagram kulturarnsberg