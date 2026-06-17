17. ITH-Hennesee-Triathlon lockt 450 Sportlerinnen und Sportler nach Meschede



Ausgebuchte Veranstaltung erstmals wieder mit bewährter Radstrecke und neuem Shuttle-Service für Zuschauerinnen und Zuschauer

Die Vorfreude steigt: Am Samstag, 27. Juni, geht der ITH-Hennesee-Triathlon in seine 17. Auflage. In der Mielinghauser Bucht am Hennesee treffen sich 450 Athletinnen und Athleten, um sich in den Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen miteinander zu messen. Die Veranstaltung ist bereits vollständig ausgebucht – eine Nachmeldung oder Registrierung vor Ort ist nicht möglich. Der ITH-Hennesee-Triathlon hat sich in den vergangenen Jahren als fester Bestandteil des regionalen Sportkalenders etabliert. Die Kombination aus sportlicher Herausforderung, attraktiver Naturkulisse und familiärer Atmosphäre macht den Wettbewerb für Teilnehmende und Zuschauerinnen und Zuschauer gleichermaßen besonders.

Sportliche Herausforderungen für jedes Leistungsniveau

Auf dem Programm stehen der Schüler- und Jugendtriathlon sowie verschiedene Wettbewerbe für Erwachsene. Neben der Volks- und Sprintdistanz wird auch die olympische Distanz angeboten. Auch der beliebte Staffelwettbewerb gehört wieder zum Veranstaltungsprogramm. Hier teilen sich drei Teammitglieder die Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen. Ob Freundeskreis, Familie oder Kolleginnen und Kollegen – der Staffelwettkampf bietet die Möglichkeit, gemeinsam sportliche Ziele zu erreichen.

Bewährte Radstrecke kehrt zurück

Nach zwei Jahren auf einer Ausweichstrecke führt die Radstrecke wieder über den ursprünglichen Kurs aus dem Jahr 2023. Die Strecke verläuft von Mielinghausen über Remblinghausen (Hinterm Saal), Herhagen und Sögtrop zurück zum Wettkampfgelände. Für die Sicherheit aller Beteiligten wird die Strecke von 12 bis etwa 15.30 Uhr vollständig für den Verkehr gesperrt. Zusätzlich erfolgt aufgrund des Schüler- und Jugendtriathlons eine Sperrung zwischen dem Hennedamm und dem Campingplatz von 10.30 bis 11.15 Uhr. Das Organisationsteam bittet Anwohnerinnen und Anwohner sowie Verkehrsteilnehmende um Verständnis für die notwendigen Einschränkungen.

Als Streckenposten unterstützen und anfeuern

Damit der ITH-Hennesee-Triathlon reibungslos und sicher ablaufen kann, arbeiten die Veranstalter auch in diesem Jahr eng mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK), der Deutschen Lebens-

Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sowie zahlreichen ehrenamtlichen Streckenposten zusammen. „Der ITH-Hennesee-Triathlon lebt von seiner besonderen Atmosphäre. Neben den sportlichen Leistungen sind es vor allem die vielen engagierten Helferinnen und Helfer entlang der Strecke, die den Tag für Teilnehmende und Gäste zu einem besonderen Erlebnis machen“, erklärt Lisa Machula vom Stadtmarketing Meschede.

Zur Umsetzung sucht das Team weitere freiwillige Helferinnen und Helfer, die an der Strecke unterstützen und die Athletinnen und Athleten motivieren. Interessierte können sich per E-Mail an stadtmarketing@meschede.de wenden und Teil eines besonderen Sportevents am Hennesee werden.

Shuttle-Service für Besucherinnen und Besucher

Auch für Zuschauerinnen und Zuschauer bietet der Triathlon beste Bedingungen. Ab 9 Uhr verkehrt ein kostenloser Shuttle-Bus vom Großraumparkplatz nach Mielinghausen. Die Fahrten starten jeweils zur vollen und halben Stunde am Großraumparkplatz sowie um Viertel nach und Viertel vor ab Hof Kotthoff in Mielinghausen. Die letzte Rückfahrt erfolgt um 16.45 Uhr. Zusätzlich stehen die Parkplätze zwischen Damm und Campingplatz sowie der alte Parkplatz am Campingplatz zur Verfügung. Die Ein- und Ausfahrt ist jedoch ausschließlich außerhalb der Sperrzeiten möglich.

Das Organisationsteam aus Trifun Hennesee, ITH Schraubtechnik und Stadtmarketing Meschede freut sich auf einen sportlichen Veranstaltungstag mit spannenden Wettkämpfen, vielen begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einer großartigen Atmosphäre am Hennesee.

Weitere Informationen zum 17. ITH-Hennesee-Triathlon gibt es online unter

www.ith-hennesee-triathlon.de