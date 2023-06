Überraschungen beim Grand Prix der Deutschen Meisterschaft beim LONGINES BALVE OPTIMUM

Foto: Mia-Charlotte Becker, Tochter von Bundestrainer Otto Becker, raste heute der Konkurrenz in Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport – Qualifikation zur Finalqualifikation – Preis der Familie Müter davon.

Oft wird gesagt: Die Dressur sei vorhersehbar. Es gäbe nicht so viele Überraschungen wie beim Springen. Grundsätzlich mag das auch stimmen. Aber wenn es Überraschungen gibt, dann sind sie groß. So wie im Grand Prix der Deutschen Meisterschaft beim LONGINES BALVE OPTIMUM. Denn es siegte nicht etwa Jessica von Bredow-Werndl mit der Olympiasiegerin, Welt-, Europa- und Deutschen Meisterin TSF Dalera BB oder die „Dressurqueen“ Isabell Werth, sondern Sönke Rothenberger mit seinem neunjährigen dänischen Wallach Fendi. Ein Pferd, das so viel Lust auf mehr macht!

Fantastisk gjort – das ist Dänisch und heißt: Fantastisch gemacht! Und fantastisch war der Grand Prix beim LONGINES BALVE OPTIMUM in der Tat! Spannend bis zum Schluss, einen Krimi hätte man besser nicht schreiben können. Im Grand Finale sahen die Zuschauer Sönke Rothenberger mit seiner Zukunftshoffnung Fendi. Als letztes Paar gingen sie an den Start. Jessica von Bredow-Werndl und ihre 16-jährige „Queen Dalera“ lagen bis dato erwartungsgemäß mit 79,400 Prozent auf Rang eins. Super Prozente, jedoch hätten es mehr sein können – ein dicker Fehler in den Zweierwechseln kosteten das elegante Paar teure Punkte. Stille herrschte auf dem Viereck zu Füßen des Schlosses Wocklum. Denn das, was die Zuschauer zu sehen bekamen, raubte ihnen fast den Atem. Sönke rollte das Feld von hinten auf. Der erst neunjährige dänische Wallach Fendi (v. Franklin) zeigte sich leichtfüßig, schwungvoll und mit noch mit viel Luft nach oben. Schon direkt nach seinem Ritt riss Rothenberger die Hände in die Höhe – als ob er wusste, dass das Platz eins sein könnte. Und so war es: 79,760 Prozent machten den Sieg im Grand Prix der Deutschen Meisterschaften des LONGINES BALVE OPTIMUM. „Mit diesem Pferd macht es unendlich viel Spaß. Er hat so viel Geist und Potenzial!“, so Sönke Rothenberger nach der Siegerehrung.

Rang drei fiel an Frederic Wandres und seinen Bordeaux-Nachkommen Bluetooth OLD (77,540 Prozent), der mit seinem Championatspferd Duke of Britain (v. Dimaggio; 76,380 Prozent) dazu noch den fünften Platz belegte. Isabell Werth und Hengst DSP Quantaz (v. Quarterback; 76,720 Prozent) fanden sich auf Rang vier wieder.

Aber die Karten werden wieder neu gemischt, denn am morgigen Samstag, 10. Juni 2023, werden ab 10 Uhr die Medaillen im Grand Prix Special vergeben. Eines ist jetzt schon sicher: Spannung liegt in der Luft.

Quelle: BALVE - Longines Optimum 2023 ROTHENBERGER Soenke (GER), Fendi 48 MAECENAS-PREIS 2023 Grand Prix de Dressage – Qualifikationsprüfung Dressurprüfung Kl. S**** Deutsche Meisterschaft Dressur Balve, Reitanlage Schloss Wocklum 09. June 2023 © www.sportfotos-lafrentz.de/Stefan Lafrentz

Deutsche Meisterschaft – Grand Prix – Maecenas Preis

Sönke Rothenberger, Fendi 79,760 % Jessica von Bredow-Werndl, TSF Dalera BB 79,400 % Frederic Wandres, Bluetooth OLD 77,540 %

Deutsche Meisterschaft Springreiter: 1. Wertungsprüfung, Preis des Mittelstand Drewke Baugesellschaft und Trio Lighting

Marcus Ehning macht eine Ansage: Platz eins und zwei für den Stilisten aus Borken.

Es war sein Tag. Locker flockig pilotierte Marcus Ehning seine beiden Pferde durch die beiden anspruchsvollen Umläufe der 1. Wertungsprüfung der Deutschen Meisterschaft der Springreiter, dem Preis des Mittelstand Drewke Baugesellschaft und Trio Lighting

Mit Flower Girl, einer zehnjährigen Holsteiner Stute von Hickstead, war er noch mehr als eine Sekunde schneller als mit dem zwölfjährigen Priam du Roset, einem Schweizer Warmblut von Plot Blue. Somit hat der Borkener für die finale Entscheidung um die Deutsche Meisterschaft der Springreiter am Sonntagnachmittag eine sehr gute Ausgangslage. Wird es Ehning schaffen, ein zweites Mal nach 2002 Deutscher Meister zu werden? Rang drei fiel an Carsten Otto Nagel mit GK Curacao, einem Holsteiner Clarimo-Nachkommen. Platz vier sicherten sich Maurice Tebbel und sein selbstgezogener, erst neunjähriger Oldenburger Hengst Chacco´s Light (v. Chacco`s Son) – ein Pferd, auf das Maurice Tebbel große Stücke hält. Übrigens: Maurice` Vater Rene ist der einzige Reiter, dem es gelungen ist, die Deutsche Meisterschaft der Springreiter drei Mal hintereinander zu gewinnen.

Der Zwischenstand der Deutschen Meisterschaften sieht sechs Reiter ohne Fehler, einen mit einem Fehler und einen mit zwei Fehlern.

Am Sonntag, 11. Juni 2023, fällt ab 14.30 Uhr die Entscheidung über die Deutsche Meisterschaft der Springreiter.

Preis des Mittelstand Drewke Baugesellschaft und Trio Lighting; 2 Umläufe

Marcus Ehning, Flower Girl 0/ 0/ 65,94 Marcus Ehning, Priam du Roset 0/ 0/ 67,16 Carsten-Otto Nagel, GK Curacao 0/ 0/ 67,57 Maurice Tebbel, Chacco`s Light 0/ 0/ 68,08 Manuel Beeker, Chacci 0/ 0/ 68,85 Jens Baackmann, Caja 0/ 0/ 68,88 Philipp Houston, Sandro`s Bella 1/ 0/ 68,61

Weiter geht es in der Deutschen Meisterschaft der Springreiter am Sonntag, 11.06. 2023 ab 14.30 Uhr, mit der finalen Entscheidung um die Medaillen.

Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport – Qualifikation zur Finalqualifikation. Preis der Familie Müter

Mia-Charlotte Becker, Tochter von Bundestrainer Otto Becker, raste heute der Konkurrenz in Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport – Qualifikation zur Finalqualifikation – Preis der Familie Müter davon. Im Sattel des zwölfjährigen Selle Francais Wallachs Beryl des Pres (v. Popstar Lozonais) benötigte die 22-Jährige aus Senden für ihre fehlerfreie Runde nur 65,88 Sekunden. Auf Rang zwei folgte Max Haunhorst mit Cosa Nostra, einer 13-jährigen Oldenburger Stute von Conthargos (0/ 67,12) vor Linn Hamann mit dem neunjährigen Westfalen Quality Choice v. Quick Star (0/ 68,22).

Die Finalqualifikation wird am Sonntag, 11.06.2023, ab 11 Uhr entschieden.

Mia Charlotte Becker, Beryl des Pres 0/ 65,88 Max Haunhorst, Cosa Nostra 0/ 67,12 Linn Hamann, Quality Choice 0/ 68,22 Antonia Ercken, Chaya Lotta 0/ 69,89 Sönke Fallenberg, Chakira TF NRW 0/ 70,38

Weitere Ergebnisse von Freitag, 09. Juni 2023

Preis des Amateur SpringreiterClub Deutschland e.V.

Daniela Haase, M Quality 55 Punkte/ 60,29 Sekunden Bettina Eufinger, Lady Gaga 55 Punkte/ 62,39 Sekunden Lutz Ricken, Qatars 55 Punkte/ 63,68 Sekunden

Dressur Amateur Tour – Preis der Zahnarztpraxis Dr. Ralf Rohleder + Kollegen