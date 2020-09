16. Titel für Isabell Werth

Spannung pur am dritten Turniertag

Der Turniertag begann um 10 Uhr mit der ersten Prüfung, dem Finale des Richard Wätjen-Gedächtnispreises, einer Prüfung für aufstrebende neun- bis elfjährige Grand Prix-Pferde. Hier siegte die neue Deutsche Meisterin Jessica von Bredow-Werndl mit Ferdinand BB vor Katharina Hemmer mit Signorina und Raphael Netz mit Elastico. Den Piaff-Förderpreis für die U25 Reiter konnte wenig später Ann-Kathrin Linder mit Hengst FBW Sunfire für sich entscheiden. Zweitplatzierte war Hannah Erbe auf Carlos, Drittplatzierter war Raphael Netz im Sattel von Lacoste.

Das große Finale

Und dann folgte die Deutsche Meisterschaft Grand Prix Kür, auf die alle Besucher schon den ganzen Tag hinfieberten. Um 15 Uhr fiel der Startschuss für die Dressureiter und Dressurreiterinnen. Am Ende eines spannenden Dressur-Krimis siegte Isabell Werth mit Weihegold, der 16. Deutscher Meistertitel. Die Silbermedaille gewinnen Jessica von Bredow-Werndl und TSF Dalera BB, Bronze sicherten sich Dorothee Schneider und Faustus.

Als letztes Starterpaar verließen Isabell und Weihegold das Viereck mit einem deutlichen Statement: 90,825 Prozent. Aber es war eng, Jessica von Bredow-Werndl lag nur knapp dahinter mit 89,350 Prozent. „Dalera war auf den Punkt, super frisch und kraftvoll. Wir haben nichts liegen gelassen. Ich bin sehr stolz auf die Entwicklung von Dalera – und da ist noch Luft nach oben“, so Jessica von Bredow-Werndl. Bronze sicherte sich, wie schon im Grand Prix Special, Dorothee Schneider.

Bundestrainerin Monica Theodorescu, die bei den Deutschen Meisterschaften natürlich anwesend war, zog ein durchweg positives Fazit zum Longines Balve Optimum Dressurfestival. „Wir haben hier tolle Tage erlebt: Es war eine großartige, sehr spannende Meisterschaft. Danke an Rosalie und Team, das war spitze! Und auch der Boden war noch nie so gut. Das Turnier war klein, aber wirklich fein. Ganz wunderbar. Die Deutschen Meisterschaften und auch die Siegerehrungen wurden würdig gefeiert. Auch in den Rahmenprüfungen sahen wir großartige Paare und Leistungen!“

Turnierveranstalterin Rosalie von Landsberg-Velen zeigte sich sehr bewegt über das Lob: „Ich bin traurig, dass es vorbei ist. Nach diesen Monaten der Unsicherheit sind wir so froh, dass wir das Longines Balve Optimum Dressurfestival durchgeführt haben. Es wird uns allen in Erinnerung als etwas ganz Besonders und Spezielles bleiben. Danke an alle, die uns unterstützt haben. Danke auch an die Reiter, ihr wart das Wertvollste!“ Isabell Werth gab das Lob gerne im Namen aller Reiter zurück: „Wir haben uns sehr wohl gefühlt. Es war eine wunderbare feierliche Atmosphäre und wir hatten eine sehr stilvolle und würdige Meisterschaft, die ihresgleichen sucht. Wir haben es auch nicht als Ersatzmeisterschaft empfunden, im Gegenteil! Ein großes Kompliment! Es war mega!“